Base trucco estiva: ecco i prodotti imperdibili anti caldo!

I prodotti e i segreti per realizzare una base trucco estiva a prova di caldo. Ecco come avere un incarnato compatto, luminoso e a lunga durata.

Chi lo ha detto che con l’arrivo dell’estate si debba rinunciare ad una base trucco perfetta e ad un incarnato compatto e liscio? Anche con la stagione calda, si potranno utilizzare fondi, correttori, illuminanti ma soprattutto primer, il prodotto ‘must have’ per la realizzazione di una base trucco anti caldo!

Base trucco estiva anti caldo: come preparare la pelle al makeup

La pelle durante la stagione estiva tende sempre a diventare leggermente dorata e già questo basta a renderne l’aspetto più compatto e per questo meno bisognosa di essere corretta a livello cromatico.

Se però si desidera una base trucco curata e che regali un viso perfetto anche sotto il sol leone, si dovrà preparare la pelle al makeup e trattarla con prodotti specifici.

Il detergente

La pelle andrà sempre detersa con un prodotto liquido e dalla formulazione fresca, contenente anche un delicato agente esfoliante che tenderà a chiudere i pori in modo naturale.

Il tonico

Il tonico sarà fondamentale da picchiettare su tutto il viso e il collo per rinfrescare l’epidermide, idratarla e tonificarla in modo delicato.

La crema trattamento

La crema idratante da applicare sotto la base trucco estiva, dovrà essere leggera e con un formulazione gel e facilmente assorbibile dalla pelle e che non lasci la pelle lucida.

I prodotti ‘must have’ per la base trucco estiva

Dopo aver deterso la pelle del viso, il primo passo per realizzare una base trucco anti caldo, sarà quello di applicare un primer opacizzante sul viso ed uno specifico per gli occhi. Questo assicurerà una lunga durata al trucco e scongiurerà l’antiestetico effetto lucido.

Il fondo liquido o compatto

Esistono molti fondotinta dalla formulazione molto idratante e leggera che applicati sul primer regaleranno un incarnato perfetto e compatto. Si possono trovare il formula liquida ma anche compatta applicabile con una spugnetta in lattice inumidita.

La cipria

Per opacizzare la pelle, si potrà tamponare la pelle con una cipria in polvere libera trasparente che fissi e opacizzi la base trucco in modo impeccabile.

Il fondotinta minerale

Il fondo minerale è un prodotto che riuscirà a sostituire perfettamente l’azione di un ottimo fondotinta e quella di una buona cipria. Sarà forse la scelta migliore per la realizzazione di una base trucco estiva.

L’illuminante

L‘illuminante renderà l’incarnato radioso, soprattutto se applicato su zigomi, arco sopraccigliare, punta del naso e arco di cupido. Si potranno scegliere tonalità dorate perfette per la pelle abbronzata.

Il blush

Anche il blush ricopre un posto di rilievo nella realizzazione di una base trucco estiva e naturale. Potrà essere applicato sulle zone del viso naturalmente colpite dal sole in tonalità frizzanti come il corallo, il ciclamino o il pesca per le pelli più chiare esaltanto la naturale tintarella.