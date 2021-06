Qual è la frutta estiva più adatta per preparare freschissime insalate? Ecco quella più buona

Per preparare fresche insalate originali e diverse dal solito ecco la frutta estiva più adatta: scopriamo quella che si sposa meglio trasformandola da contorno a piatto unico.

D’estate le insalate diventano uno dei cavalli di battaglia delle nostre tavole. Fresche, ricche di acqua, e facili da digerire, ben si prestano al clima torrido strizzando anche l’occhio alla linea.

Non solo però con i soliti ingredienti, ma le insalate possiamo davvero consumarle arricchendole di tante prelibatezze a partire dalla frutta fresca di stagione.

In estate non c’è che l’imbarazzo della scelta, ciliegie, cocomero, lamponi, melone e possiamo ancora continuare. Scopriamo allora quali sono i frutti che meglio si prestano ad abbinarsi alle insalate.

Ecco qualche idea per insalate di frutta estiva

Non è detta che frutti particolarmente dolci non si possano abbinare con il gusto più salino di un piatto d’insalata condito con olio, sale, e aceto bianco o balsamico.

Esistono infatti alcuni frutti che se aggiunti in maniera sapiente riescono a trasformare quella che sarebbe un semplice contorno in una vera e propria portata unica.

D’estate poi consumare una ricca insalatona diventa praticamente un must. E allora perché non provarla anche in versione originale e alternativa aggiungendo della succosa frutta fresca? Scopriamo i frutti che meglio si abbinano con l’insalata. Ecco alcune idee per le insalate di frutta estiva.

1) Fragole. Anche se sono frutti più primaverili che estivi possiamo ancora trovarle sui banchi del mercato. E allora perché non provare questa ricetta squisita e particolare a base di songino, fragole e parmigiano? Una vera delizia che vi lascerà letteralmente stupiti.

2) Pere. Se vi piacciono i cetrioli con le pere farete un’abbinata vincente. Ecco qui una ricetta facile e veloce per portare a tavola un’insalata fresca e insolita a basso contenuto calorico a base di cetrioli e pere, ideale per un pranzo veloce.

3) Pesche. Avevate mai provato questo connubio del tutto originale? Pesche e prosciutto crudo danno vita a un’ insalata diversa e alternativa tutta da assaporare, ecco qui la ricetta.

4) Fichi. Ancora non sono arrivati ma tra poco inizieremo a trovare anche i fichi e allora via all’ insalata con fichi, caprino e noci una ricetta estiva e fresca ideale per un pranzo al volo o una cena in leggerezza.

5) Anguria. Per prepararla basteranno qualche fetta di cocomero, qualche foglia di lattuga, feta, olive nere, cipolla se piace, condimenti con olio evo, sale e pepe.

6) Melone. Il classico prosciutto e melone arricchito con un po’ di mozzarella e qualche oliva può diventare una fresca insalata estiva.