Ecco i segnali per capire se sei innamorata del tuo partner

Se ti stai chiedendo cosa provi per il tuo partner con questi segnali potrai capire se sei innamorata o no del tuo lui.

Spesso quando si inizia a frequentare un nuovo partner ci poniamo la domanda: “Sono innamorata?”. In un rapporto di coppia, come abbiamo più e più volte detto, ci sono molte fasi.

In particolare qui le trovi elencate, dall’infatuazione all’innamoramento le cose cambiano e spesso si finisce per scambiarle. Talvolta non è semplice distinguerle. Ma per arrivare al vero e proprio amore bisogna anche attraversare diverse fasi.

In ogni caso, il quesito che in tante vorrebbero risolvere è capire se provano amore o altri sentimenti per il proprio compagno. E allora non resta che scoprire i segnali per capire se sei innamorata del tuo partner.

Con questi segnali puoi capire se sei innamorata del tuo partner

L’amore come ben sappiamo può avere tante sfaccettature diverse. C’è l’amore per i propri genitori, quello per i figli, l’amore per un animale e quello per il proprio partner. Ma ne esistono anche di tanti altri tipi.

In questo caso però vogliamo andare a scoprire quali sono i segnali che ci indicano se siamo innamorate del nostro partner. A volte può risultare difficile capirlo. Abbiamo qualche dubbio e non riusciamo a comprendere se si tratta di una cotta passeggera o se c’è di più. E allora scopriamo come poter capire se siamo innamorate del partner.

1) La prima persona a cui pensi è lui. Se è il tuo primo pensiero della giornata, da quando ti svegli e l’ultimo, fino a che non dormi, significa che sei innamorata. Ma anche se durante la giornata pensi a lui e avresti voglia di abbracciarlo o baciarlo. E se ti capita qualcosa è lui la prima persona a cui vorresti raccontarla.

2) Non vedi l’ora di vederlo. Se dopo una giornata in cui non sei stata con il tuo partner non vedi l’ora di vederlo, toccarlo o baciarlo significa che sei innamorata. Anche perché in sua presenza avverti una grande positività, cosa che nel resto della giornata e con le altre persone non ti capita di avvertire poi così di frequente.

3) Poni le sue esigenze sopra alle tue. Se riesci addirittura a rinunciare alle tue esigenze pur di vederlo felice significa che sei un pezzo avanti. Al contrario però chiediti anche se lui è disposto a rinunciare alle sue di esigenze per venire incontro a te, altrimenti si parla di amore non corrisposto.

4) Non ti vergogni di esternare i tuoi sentimenti in pubblico. Se quando sei in giro lo tieni per mano, lo abbracci e lo baci di fronte a tutti. Se gridi al mondo il tuo amore per lui sei senza dubbio innamorata.

5) Ti piacciono anche i suoi difetti. Tutti noi abbiamo pregi e difetti. Del resto è umano averne. Ma per te, quello che altri troverebbero insopportabile sono qualità uniche e tipicamente sue. Ecco perché le ami.

6) I sentimenti che provi sono incondizionati. Non fai calcoli, il tuo amore per lui è a prescindere da tutto e tutti.

7) Fai progetti a lungo termine. Se quando pensi al tuo partner riesci ad immaginarti in una relazione a lungo termine, a pensare ad un futuro matrimonio o a dei figli senza dubbio lo ami.

Se ti trovi in presenza di questi segnali, non necessariamente tutti, ma la maggior parte, probabilmente sei davvero innamorata del tuo partner.