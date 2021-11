Rapporto di coppia: ecco gli errori da evitare per far sì che sia duraturo

In un rapporto di coppia per quanto sia solido dobbiamo evitare alcuni errori fondamentali che possono minarne la serenità.

Nonostante un rapporto di coppia sia solido spesso capita di commettere dei banali errori tra i partner che rischiano di minarne la serenità. Anzi, talvolta possono addirittura portare a spegnere la passione e a vedere il proprio compagno o la propria compagna di vita con occhi diversi.

Per evitare di arrivare a decisioni drastiche come una separazione o un divorzio è perciò opportuno fare attenzione a non commettere alcuni sbagli che rischiano di rovinare l’armonia della coppia.

Scopriamo quindi quali sono gli errori da non commettere quando si vive un rapporto di coppia per far sì che sia duraturo e che non sfoci in un allontanamento dei partner in questione.

Ecco gli errori da non commettere nel rapporto di coppia

Ormai sono sempre più le persone che si divorziano e tante non riescono neppure ad arrivare al matrimonio perché si separano prima. Spesso oltre ad un’incompatibilità caratteriale i partner tendono a commettere diversi errori che portano inevitabilmente alla fine di un rapporto.

A volte basterebbe invece davvero poco per evitare certi comportamenti che possono risultare fastidiosi agli occhi del proprio partner. Scopriamo allora quali sono gli errori da evitare in un rapporto di coppia.

1) Mancanza di rispetto. Se ci arrabbiamo per qualcosa evitiamo di utilizzare parole offensive nei confronti del partner. La mancanza di rispetto è davvero difficile da mandare giù. A conti fatti, se chiedete scusa a posteriori sarà solo mettere una pezza sul danno ormai commesso. Quindi meglio affrontare con calma un argomento che non ci piace e che anzi, ci fa innervosire, piuttosto che urlare brutte parole nei confronti della nostra metà.

2) Prendere decisioni da soli. Direttamente ricollegabile al punto 1 è prendere una decisione “fregandosene” letteralmente di ciò che pensa il nostro lui o la nostra lei. Tenere in considerazione l’opinione del proprio partner è importante ai fini di un sano rapporto di coppia.

3) Dare il partner per scontato. Più passa il tempo e più ci dimentichiamo delle accortezze che un tempo riservavamo alla nostra dolce metà. Non solo, talvolta ci diamo per scontati e questa cattiva abitudine non fa altro che deteriorare nel tempo un rapporto fino a minarne la stabilità. Meglio allora prendersi ogni tanto un po’ di tempo per stare da soli con il proprio partner.

4) Dire le bugie. La fiducia è fondamentale in un rapporto e se uno dei due partner rompe questo legame sottile poi il rischio è che l’altra metà non si fiderà più. Questo è uno dei peggiori errori che portano quasi sempre alla fine di una relazione. Anche mentendo su una sciocchezza potrebbe far insospettire il nostro partner su eventuali altre bugie di maggior entità.

5) Tarpare le ali del partner. Allontanarlo dalle sue passioni è sbagliato perché se si ama una persona dovremmo essere felici di vederla felice. Naturalmente la passione del partner non deve essere una scusa per mancare di rispetto alla propria metà. Ma coltivare i propri hobby è fondamentale in qualsiasi coppia anche per non cadere nella noia.

6) Pensare solo al proprio piacere. Il sesso deve essere appagante da entrambe le parti altrimenti il partner che non è soddisfatto finirà per pensare di essere solo un oggetto sessuale per il proprio compagno o la propria compagna.

7) Mettere il rapporto di coppia in discussione continuamente. Alla prima litigata non è opportuno mettere in discussione il rapporto, anzi, è bene non farlo troppo spesso perché questo alimenta sfiducia e insicurezza. Meglio litigare o discutere su qualcosa senza però minare le fondamenta della relazione.

Evitando questi banali errori il vostro rapporto di coppia magari potrà essere più sereno e duraturo.