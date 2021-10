Falsi miti nella vita di coppia: sfatiamoli per una perfetta sintonia

Spesso sentiamo molti falsi miti sulla vita di coppia: ecco come sfatarli per ottenere una vita a due in sintonia.

Quando una coppia ha un problema troviamo schiere di psicologi, o presunti tali, pronti a offrire un consiglio, talvolta richiesto, altre no, che sembra essere di buon senso ma che poi non trova puntualmente riscontro nella realtà dei fatti.

Non considerando che spesso sulla vita di coppia esistono molti stereotipi che dettano legge su come comportarsi nella vita a due. Dalla quantità di rapporti intimi che ‘bisognerebbe’ avere, ai segnali che ci fanno capire che la relazione è ancora appagante o al contrario che è arrivata al capolinea.

Ma quello che invece vogliamo dirvi oggi è lasciate da parte gli stereotipi perché molto spesso non sono altro che falsi miti di come le cose dovrebbero andare ma che poi non trovano un riscontro nella realtà. Scopriamo come sfatarli.

Sfatiamo i falsi miti della vita di coppia

I falsi miti sulla vita di coppia possono essere molto pericolosi perché spesso basandosi su di essi si finisce per pensare che una relazione sia sbagliata, che il partner non sia quello giusto e così via.

Sono in tanti a credere di conoscere qual è il segreto per una relazione importante ma invece si sbagliano perché non tutte le relazioni, così come non tutte le persone sono uguali. Ciò che è valido per uno non lo è per un altro. Non esistono quindi regole per una coppia perfetta né un manuale da seguire.

1) Il mito dell’anima gemella. Ora, esisterà anche qualche coppia che pensa davvero di rientrare in questo stereotipo ma nella realtà dei fatti sono più quelli che non si sentono di essere l’altra metà della mela con il proprio partner. Nessuno è nato a metà e non c’è ragione per cui dobbiamo necessariamente stare con qualcuno che debba completarci. Non possiamo essere completi già da soli? Se pensiamo che qualcosa manchi in noi e il partner debba completarlo allora è bene fare un’analisi di noi stessi e capire dove dobbiamo lavorare.

2) Comunicare a tutti i costi. Costruire un sano dialogo con il partner va bene. Ma dover comunicare al partner ciò che ci passa per il cervello in qualsiasi momento è tutt’altra cosa. Non è scritto da nessuna parte che comunicare risolve sempre i problemi. Gottman, colui che ha inventato il concetto di intelligenza emotiva, dopo una ricerca ha scoperto che le coppie più longeve non erano quelle che si dicevano tutto o che discutevano fino al raggiungimento di un accordo. Anzi, in una coppia felice i sentimenti più profondi spesso restano inespressi. Secondo la ricerca di Gottman il 70% dei conflitti di coppia non si risolve a prescindere dalle discussioni.

3) Il sesso misura l’amore. Un’altra bufala è quella di misurare la stabilità di una coppia in base al sesso, che non può essere la cartina di tornasole di un rapporto. In un legame duraturo ci sono anche altri aspetti e prendere da esempio i rapporti intimi con il partner come metro di giudizio per stabilire se il legame è stabile oppure no è un altro stereotipo. L’assenza può diventare un problema solo se dai partner viene percepito come tale. Non c’è un criterio oggettivo che stabilisca se c’è o meno una buona relazione sessuale tra due partner.

4) Prendersi i propri spazi. Anche questa frase è valida fino a un certo punto. Se oltre a non vedersi mai perché durante la giornata siamo presi dal lavoro e da altri impegni quotidiani come sbrigare le più svariate commissioni, è chiaro che prendersi anche altri spazi solo per stare fuori casa o riempire gli spazi vuoti non è la strada giusta. Se fare qualcosa da soli ci fa stare bene è un conto, ma ripiegare su qualcosa perché ad esempio lo fa il nostro partner o perché ci sentiamo soli, pur stando in coppia, rischiamo di coltivare qualcosa che non farà altro che favorire ulteriormente il distacco col partner.

In conclusione i miti di coppia non sono verità assolute ma solo chiavi di lettura da prendere quindi con le molle e nella maggior parte dei casi da sfatare per poter vivere una vita a due in sintonia.