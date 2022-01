Pulizie di casa economiche: ecco le dritte che ti cambieranno la vita

Scopri come svolgere le pulizie di casa economiche in poco tempo e, sopratutto, in modo semplice e naturale.

Pulire casa non piace a nessuno ma è dicerto un’attività che è importante svolgere quotidianamente e con i dovuti approfondimenti da dedicare ai vari ambienti di tanto in tanto.

Nella maggior parte dei casi alla scarsa voglia di adempiere ai doveri quotidiani di pulizia si somma anche la spesa data dai tanti prodotti che ogni giorno si è costretti ad utilizzare.

Tra elettrodomestici da mandare avanti, bagni da pulire e stanze rimettere in ordine, i costi sono sempre piuttosto alti. Per fortuna, però, ci sono dei rimedi naturali che oltre a far bene all’ambiente evitando di inquinarlo, risultano ottimi per le pulizie e, sopratutto, piuttosto economici. Scopriamo quali sono i più preziosi da tenere sempre a portata di mano.

Pulizie di casa economiche: i prodotti da usare

Pulire casa in modo naturale è sempre utile sia per mettere da parte qualche soldino che per non inquinare l’ambiente. Cosa che si rivela parecchio utile anche dal punto di vista della salute.

Ecco quindi quali sono i prodotti da tenere sempre con se e che probabilmente sono già presenti in casa.

Bicarbonato. Famoso per essere utile sotto svariati aspetti, il bicarbonato è un ottimo igienizzante e si rivela utile per pulire frutta e verdura ma anche per sbiancare le superfici. Se mescolato al limone è in grado di eliminare anche lo sporco più aggressivo e tutto grazie alla sua azione abrasiva.

Aceto. Ottimo per lucidare e sgrassare gli utensili da cucina è anche in grado di eliminare i germi. Per questo motivo è consigliabile usarlo per la pulizia dei bagni. Valido detergente si rivela il prodotto ideale per tutte le superfici di casa.

Limone. Già citato prima è un antibatterico del tutto naturale ed in grado di pulire ed igienizzare. Associato a bicarbonato e aceto si rivela infatti molto utile per pulire le superfici di casa, per disincrostare pentole e per igienizzare i bagni.

Sapone di Marsiglia. Questo sapone del tutto naturale (meglio controllare sempre le etichette) è utile per pulire i piatti a mano così come le superfici di casa. Ovviamente si rivela ottimo anche per ottenere un buon bucato e persino per i capi in lana.

Olio d’oliva. Ebbene si, anche l’olio è ottimo per le pulizie. È infatti utile per eliminare residui di colla dal legno o da altre superfici. Inoltre si può usare per donare lucidità al legno e ad alcuni utensili da cucina e toglie macchie e aloni dalle superfici e, sopratutto, dall’acciaio inox.

Usando questi prodotti per le pulizie di casa si possono ottenere grandi risultati. E tutto senza più preoccuparsi di inquinare o di spendere troppi soldi in prodotti che, alla lunga, non soddisfano come si vorrebbe.

Con la giusta pratica ed imparando a fare i giusti mix per crearne di nuovi e più adatti alle varie situazioni si può infatti ottenere una buona pulizia con estrema facilità.