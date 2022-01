Vetri sempre appannati? I trucchi più efficaci per risolvere il problema

I tuoi vetri sono sempre appannati? Ecco da cosa dipende e come rimediare in modo semplici e naturale.

In inverno, la possibilità di trovarsi con vetri e specchi appannati è più frequente di quanto si pensi. A causa del freddo che c’è fuori e della differenza con la temperatura interna le superfici tendono infatti ad inumidirsi creando quella patina fastidiosa che rende impossibile la corretta visione.

Un problema che si presenta sopratutto nei bagni dove basta una doccia per appannare in modo definitivo gli specchi. Per fortuna, si tratta di un problema che si può risolvere facilmente e che, volendo, si può persino prevenire. Scopriamo quindi come agire e quali sono i rimedi migliori contro i vetri appannati.

Vetri appannati: i rimedi che ti cambieranno la vita

I vetri appannati sono il risultato della condensa che si forma in casa quando fuori fa freddo e c’è umidità mentre in casa le temperature sono decisamente più alte. Posto che per i serramenti molto dipende anche dal loro isolamento, il problema si verifica puntualmente anche sugli specchi e a volte persino sulle piastrelle.

Trovare i giusti rimedi per evitare di vivere in una casa appannata si rivela quindi particolarmente importante.

Tra le regole fondamentali c’è ovviamente quella di far sempre areare casa, sopratutto dopo una doccia o un bagno caldo. Ma cosa fare quando i vetri si appannano nonostante tutto? Ecco alcune semplicissime soluzioni.

Usare le patate. Non tutti lo sanno ma una semplice fetta di patata cruda passata sui vetri aiuterà a far si che l’appannatura venga via facilmente. E tutto senza i classici e spiacevoli aloni.

Passare del sapone di Marsiglia. Questo metodo si rivela particolarmente utile sia per eliminare l’appannatura da vetri e specchi senza lasciare aloni che per far si che le superfici non si appannino. Nel secondo caso, il rimedio si rivela utile quando si fanno bagno o doccia. Basta infatti passare il sapone prima di aprire l’acqua e passare un panno asciutto quando si finisce. Le superfici saranno splendenti in pochi istanti.

Spruzzare acqua e aceto. Anche una soluzione a base di acqua e aceto da passare sulle superfici incriminate farà la differenza. E tutto evitando aloni difficili da togliere così come vetri e specchi appannati.

Questi metodi sono sicuramente utili per eliminare ogni patina da specchi e superfici, e tutto facilitando le pulizie di casa ed il loro perfetto mantenimento. Come già anticipato, però, prevenire è sempre la scelta migliore e per farlo bisogna puntare tutto sulla temperatura che si ha in casa, sull’arieggiare e mantenere attive delle correnti d’aria almeno per una decina di minuti al giorno, etc…

Agendo nel modo giusto, evitando di mettere troppe piante tutte in un punto ed evitando di stendere i panni in casa, si inizieranno a notare da subito i primi risultati che sommati ai rimedi naturali qui sopra faranno davvero la differenza.