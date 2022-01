Gf Vip 6: gli outfit di Adriana Volpe e della new entry Laura Freddi

Scopriamo gli outfit delle due opinioniste del Gf Vip 6 Adriana Volpe e la new entry Laura Freddi che ieri sera ha sostituito Sonia Bruganelli.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 6 del nuovo anno è andata in onda ieri sera con qualche novità nella casa di Cinecittà. Al posto di Sonia Bruganelli ieri sera c’era Laura Freddi.

Una new entry, ma solo per una sera, visto che la Bruganelli si trova in vacanza a Dubai e tornerà comunque per la prossima puntata che andrà in onda il 10 gennaio e che vedrà l’eliminazione di una delle tre concorrenti tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Ma come sempre noi siamo qui a raccontare il look delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 e stavolta le novità non mancano visto che ad affiancare la splendida Adriana Volpe c’era l’altrettanto bella Laura Freddi. Scopriamo come erano vestite i loro outfit.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Laura Freddi

La trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 e la prima del 2022 è andata in scena ieri sera con non poche sorprese. Ad affiancare Adriana Volpe e il mattatore Alfonso Signorini c’era stavolta un volto nuovo per questa edizione: Laura Freddi.

Sonia Bruganelli, infatti, sta trascorrendo le vacanze di Capodanno con la sua famiglia a Dubai e solo per stavolta la ex ragazza di “Non è la Rai” ha sostituito la moglie di Paolo Bonolis.

Tra l’altro le due donne hanno in comune proprio il fatto di essere state entrambe le donne del noto conduttore televisivo. Ma nonostante ciò non corre cattivo sangue tra le due, anzi, si dicono essere anche amiche.

Non solo, Laura Freddi è stata anche un’inquilina del Grande Fratello Vip nel 2016, proprio come la sua collega Adriana Volpe che ha preso parte al programma lo scorso anno anche lei come concorrente.

E allora andiamo a scoprire come erano vestite le due opinioniste nella puntata del Gf Vip 6 di ieri sera.

Partiamo da Adriana Volpe, ormai veterana opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini. Stavolta la bella conduttrice ha optato per un mini-dress nero tempestato di paillettes con forma a kimono del brand Kontatto. In vita la bella Adriana indossava una cintura a sottolineare la sua silhouette.

A completare il look collant nere velate e decolleté nere. Un look perfetto per Capodanno o comunque per un’occasione speciale. I capelli stavolta erano lisci e sciolti. Una vera e propria dea di bellezza.

E ora passiamo alla new entry Laura Freddi. La bionda opinionista che sedeva al posto di Sonia Bruganelli ha debuttato con un abito in blu proprio come il colore di sfondo della scenografia del Grande Fratello Vip, quindi perfettamente in tono.

E le scarpe? La bionda ex-velina, che all’epoca faceva coppia con Miriana, oggi inquilina del Grande Fratello, ha indossato quelle di Sonia Bruganelli. In particolare la Freddi aveva ai piedi un paio di decolleté in color nude appartenenti alla collezione, targata Casadei, della moglie di Bonolis. Una scelta intelligente visto che il nude ben si sposa su tutti gli outfit. La Bruganelli le aveva lasciate in studio nell’ultima puntata, proprio accanto alla sua poltrona, per la sua sostituita.

L’abito di Laura Freddi assolutamente da cerimonia e di color blu cobalto è in taffetà ed è firmato da Gai Mattiolo. Un modello formato da un bustier e da una gonna asimmetrica più corta davanti e più lunga dietro. Il tutto decorato con un grande fiore in vita. Infine, i gioielli della Freddi sono di Monaco Gioielli.

E così anche a distanza la presenza della Bruganelli si è fatta sentire grazie alle scarpe lasciate appositamente per chi sarebbe arrivata a sostituirla. Dalla prossima puntata la moglie di Bonolis risiederà al suo posto.