Trucco occhi glamour super semplice? Quello di Chiara è proprio top!

Un trucco occhi glamour e semplice da realizzare è possibile: l’importante è utilizzare i prodotti e i colori giusti, puntando alla modernità!

Uno dei must del make up degli scorsi mesi è stato l’eyeliner, che ha fatto un ritorno trionfale sugli occhi delle donne di ogni età. Oltre all’eyeliner nero, però, sono diventati sempre più popolari gli eyeliner colorati, perfetti per il trucco grafico.

Il trucco grafico è un make up occhi estremamente moderno, in grado di mettere in risalto lo sguardo senza appesantirlo, perché lascia moltissimo spazio sulla palpebra.

In genere, infatti, quando si opta per un trucco grafico realizzato con l’eyeliner l’ideale è mantenere la palpebra nude.

Un trucco così semplice può diventare glamour senza perdere di leggerezza e modernità? Assolutamente sì. Lo hanno dimostrato Chiara Ferragni e il suo make up artist di fiducia Manuele Mameli!

Il trucco glamour semplice secondo Chiara Ferragni: varianti e idee

Il trucco realizzato per Chiara Ferragni, che adora i colori fluo, si basa sull’utilizzo di un verde molto brillante. La linea di eyeliner colorato è stata utilizzata per evidenziare l’angolo interno degli occhi.

Il colore è stato inserito a pochi millimetri dal contorno naturale degli occhi, seguendo la piega della palpebra superiore e la rima inferiore delle ciglia.

Per quanto riguarda l’angolo interno dell’occhio il make up è stato applicato fino a toccare il naso. Si tratta di una scelta coraggiosa, da realizzare solo ed esclusivamente se si hanno occhi grandi, simmetrici e a una distanza corretta. Se gli occhi fossero un po’ vicini si accentuerebbe questo piccolo difetto del viso.

Per evitarlo, il consiglio è di non allungare eccessivamente l’angolo verso il naso, in maniera da mantenere a livello visivo una distanza corretta tra i due occhi e tra il singolo occhio e il naso.

La base trucco

Data la semplicità assoluta di questo make up glamour è necessario che la base trucco sia impeccabile. Il colorito del viso deve apparire compatto e naturale ma, soprattutto, deve apparire estremamente luminoso.

L’ideale è realizzare una base trucco con prodotti adeguati al tipo di pelle e alla stagione. Non bisogna dimenticare infatti che la nostra epidermide ha esigenze differenti in base al momento dell’anno e dobbiamo tenerlo presente!

Per realizzare una base trucco impeccabile in inverno il consiglio è di puntare decisamente a prodotti fluidi, da applicare abbondantemente con il pennello e poi da sfumare con attenzione utilizzando la beauty blender.

In estate invece il consiglio è di utilizzare prodotti molto leggeri, preferibilmente il fondotinta minerale per assorbire gli eccessi di sebo e di sudore naturalmente prodotti dalla pelle.

Ciglia e sopracciglia

Se un trucco occhi glamour ma semplice non può puntare su complesse sfumature di colore sulla palpebra, deve concentrarsi su altro.

Come si vede dalle fotografie, Chiara (che raramente porta ciglia finte) ha optato per una generosa quantità di mascara sulle ciglia naturali, che probabilmente sono state arcuate con il piegaciglia per un effetto più “wow”.

Il nostro consiglio è di dare diverse passate di mascara nero sulle ciglia di ogni occhio, attendendo che ogni strato si sia asciugato prima di applicare il successivo.

Per allargare l’occhio il consiglio è di insistere principalmente sulle ciglia dell’angolo esterno e su quelle della palpebra superiore. Per evitare di distogliere troppo l ‘attenzione dal colore dell’eyeliner meglio non applicare troppo mascara nell’angolo interno e nella rima inferiore della ciglia.

Sopracciglia saponate

Un altro elemento un po’ particolare e moderno delle tendenze make up dell’ultimo periodo sono le sopracciglia saponate. L’obiettivo di questa tecnica sta nel rendere le sopracciglia più folte e naturali. L’effetto leggermente spettinato è assolutamente voluto e si ottiene insaponando le sopracciglia pettinandole con un vecchio spazzolino.

Si tratta di un’ottima tecnica per chi ha sopracciglia un po’ sottili e che tendono irrimediabilmente a piegarsi verso il basso perdendo di forma e definizione durante la giornata.

Tutte le varianti del trucco occhi glamour moderno

Naturalmente, il trucco di Chiara Ferragni è soltanto una delle moltissime (e coloratissime) possibilità che si hanno a disposizione puntando su un trucco glamour semplice e al passo con i tempi.

Una tendenza davvero molto bella e particolare, che richiede un po’ di abilità ma che dà grandi risultati è il trucco grafico multicolor. Si tratta di una linea di eyeliner a più colori che sfumano gradualmente gli uni negli altri per un effetto davvero particolare.

Per realizzare questo trucco è necessario armarsi di un po’ di pazienza e di eyeliner colorati. L’alternativa è utilizzare ombretti in crema e un pennellino sottilissimo.

Prima di procedere all’applicazione del colore il segreto consiste nel tracciare una linea leggerissima con una matita occhi e seguire poi la guida per applicare i vari strati di colore. Esattamente come per l’ombretto, l’ideale è cominciare dai colori più chiari e poi aggiungere verso l’esterno quelli più scuri e saturi.