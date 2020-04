La nuova frontiera delle sopracciglia perfette passa attraverso una saponetta. Il soap brows è la tendenza trucco della nuova stagione che spopola tra le guru del makeup. La tecnica spiegata in un video.

Le sopracciglia sono un particolare del volto di una donna che regalano espressività e magnetismo allo sguardo. Selvaggiamente depilate per troppo tempo, stanno vivendo una nuova alba, un ritorno alla gloria, in cui debbono necessariamente apparire folte, lunghe e perfettamente fissate e pettinate. Il nuovo strumento di bellezza per definirle è il sapone.

Le soap brows sono attualmente uno dei ‘makeup trend’ che spopolano su Instagram e che donano al volto una sferzata di giovinezza definendo un nuovo codice di bellezza femminile che riporta in auge una tendenza degli anni ’80 in cui le sopracciglia venivano lasciate quasi incolte.

Per tutte coloro vogliano imparare a fissare le sopracciglia con una saponetta, ecco a voi la tecnica spiegata passo dopo passo ed un esaustivo video tutorial in cui imparare a creare un arco sopraccigliare anche su una base di peli piuttosto scarna.

Soap Brows | la nuova tecnica di makeup per sopracciglia perfette

La saponetta da sempre è stata il segreto per sopracciglia perfette, ma per i makeup artist, che le hanno utilizzate nei ‘dietro le quinte’ di sfilate di moda e trasmissioni televisive. Le Soap Brows però stanno spopolando sul web, dove le guru del makeup, attraverso i social le hanno regalate al volto di ogni donna, svelando i segreti per avere sopracciglia perfette con uno scovolino e una semplice saponetta.

Il sapone infatti, applicato pettinando le sopracciglia verso l’alto, riesce a fissarle in modo perfetto e a donar loro quell’effetto ‘shiny‘ tipico della giovane età, quando capelli, ciglia e sopracciglia brillano come seta.

Come realizzare delle perfette Soap Brows

Per prima cosa si dovrà inumidire uno scovolino per sopracciglia, andrà benissimo quello di un vecchio mascara ben pulito. Il sapone per fissare le sopracciglia, dovrà essere trasparente, perfetti quelli alla glicerina. Esistono in commercio prodotti specifici a base di sapone formulati dalle maggiori case cosmetiche.

Dopo aver intinto lo scovolino nel sapone, si dovrà passare sul dorso della mano per aver cura di distribuire il prodotto in modo uniforme. A questo punto lo scovolino insaponato, si utilizzerà per pettinare le sopracciglia verso l’alto, creando un vero e proprio ventaglio. Con la punta dello scovolino, si potranno ricomporre ai margini per evitare un effetto troppo selvaggio.

Se le sopracciglia naturali non sono molto folte, potrà essere utilizzato un prodotto specifico per ridisegnare e infoltire l’arco sopraccigliare. L’effetto finale sarà perfetto, lucido ed estremamente naturale. Le sopracciglia resteranno perfette e fissate per ore, fino a quando non si andrà ad eliminare il trucco con un prodotto specifico.

Nel video tutorial potrete imparare come utilizzare la saponetta per fissare le sopracciglia ma soprattutto come ridisegnare un arco sopraccigliare quasi completamente.

