Pasqua vegetariana | polpettone di patate in crosta -VIDEO

Il polpettone di patate in crosta, una ricetta per un secondo piatto vegetariano perfetto da servire per il pranzo di Pasqua. Un piatto di grande effetto che conquisterà tutti al primo assaggio.

Il polpettone, una ricetta tipica dei giorni di festa da passare in famiglia, come quelli di Pasqua e Pasquetta che quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus, saremo costretti a passare tra le quattro mura domestiche. La cucina però ci riserva sempre la possibilità di dare sfogo alla creatività e oggi vi proponiamo la ricetta di un polpettone vegetariano davvero unico perché in crosta di pasta sfoglia.

Questo secondo piatto, sarà perfetto per le persone che non mangiano carne e pesce ma piacerà anche al resto della famiglia, soprattutto ai più piccoli. Sarà semplice prepararlo seguendo tutte le indicazioni del video tutorial.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua | la ricetta della Pastiera vegana -VIDEO-

Come preparare il polpettone di patate in crosta | il video tutorial

Per preparare il polpettone di patate in crosta, avrete bisogno di:

5 patate medie

300 grammi di funghi champignon

250 grammi di provola

sale

pepe

2 cucchiai di farina ’00’

1 rotolo di pasta sfoglia

olio extra vergine di oliva

1 sdpicchio di aglio

Per prima cosa le patate andranno lessate, sbucciate e schiacciate. Il composto ottenuto andrà versato in una terrina, dove si aggiungeranno il sale, il, pepe e la farina iniziando ad impastare il tutto con un cucchiaio.

I funghi champignon nel frattempo andranno trifolati in padella con olio, aglio e sale.Dopo aver formato un composto omogeneo si potranno aggiungere i funghi miscelando il tutto con le mani. La base del polpettone è fatta.

La pasta sfoglia, andrà stesa ulteriormente con un mattarello per accogliere al meglio il polpettone di patate. Una volta stesa, si potrà adagiare al centro il composto di patate e funghi in un primo strato, poi si inseriranno i pezzi di formaggio provola e si ricoprirà con un secondo strato di impasto di patate e funghi.

A questo punto si potrà chiudere la sfoglia attorno al polpettone, inserendolo in una pirofila ricoperta da carta forno. Il polpettone potrà essere decorato in superficie praticando dei sottili tagli con una spatola e andrà cotto in forno a 180°C per circa 20 minuti. Farlo intiepidire prima di servirlo.

La Pasqua è un’occasione da vivere insieme alle persone amate, e senza dubbio la tavola è il luogo più piacevole dove radunarsi e scambiare chiacchiere e risate.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo senza glutine -VIDEO-

Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo senza agnello -VIDEO-