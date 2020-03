Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo senza agnello -VIDEO

Un menu completo per il pranzo di Pasqua 2020 senza l’agnello. Tante idee per antipasti, primi piatti, secondi, contorni e dolci a cui ispirarsi per un momento speciale da vivere in famiglia.

Per tutti coloro amano il pranzo di Pasqua tradizionale ma negli anni hanno preso la decisione di non consumare più il classico agnello pasquale, ecco un gustoso menu completo dagli antipasti al dolce, di ricette prelibate, semplici da realizzare e soprattutto che piaceranno a tutta la famiglia.

Piatti succulenti, primi importanti, carni corpose e saporite fino ai dolci sfiziosi tra cui un tiramisu alle fragole che conquisterà tutti al primo assaggio. Scopriamo tutte le video ricette selezionate per voi da seguire passo dopo passo.

Pranzo di Pasqua 2020 | gli antipasti per il menu senza agnello

Gli antipasti sono sempre una portata sfiziosa ed attesa da tutti i commensali. Quel piatto che arriva a lenire il naturale languorino ma in modo leggero e che rappresenti il preludio ad un piacevole pranzo delle feste. Ecco gli antipasti che abbiamo selezionato per voi.

