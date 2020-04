Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo senza glutine -VIDEO

Un menu completo senza glutine per il Pranzo di Pasqua 2020. Tante ricette dall’antipasto al dolce, semplici da preparare e molto gustose.

Il pranzo di Pasqua, un evento piacevole e da vivere assieme a tutta la famiglia, gustando pietanze adatte a tutti, anche a chi deve consumare cibi senza glutine, come le persone celiache o intolleranti a questa sostanza. Il glutine è la parte proteica del frumento ed è contenuto in moltissimi alimenti, soprattutto pane, pasta, biscotti, ma può essere presente anche in cibi confezionati o preparazioni industriali. La cosa importante da ricordare è che chi è affetto da celiachia soffre di una allergia per contaminazione, e quindi anche solo ingerire una piccola parte di glutine può essere molto pericoloso per queste persone.

L’ideale sarà preparare le pietanze senza glutine in una cucina perfettamente pulita, evitando il contatto con utensili che siano di acciaio e perfettamente sterilizzabili. In questo modo si eviterà qualsiasi tipo di contaminazione.

Ricordiamo che prima di consumare qualsiasi preparazione casalinga sarà buona norma consultare il proprio medico curante.

Pranzo di Pasqua 2020 | gli antipasti per il menu senza glutine

L’antipasto è la portata che inaugura il banchetto di Pasqua e dovrà essere colorato e sfizioso per preparare il palato a gustare la successiva portata. Ecco per voi delle ricette di antipasti senza glutine.

