Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo della tradizione -VIDEO

Un menu tradizione per il pranzo di Pasqua al quale ispirarsi. Tante ricette dall’antipasto al dolce che conquisteranno tutti al primo assaggio.

La festività della Pasqua sta arrivando come ogni anno, ma quest’anno la vivremo senza dubbio con un’atmosfera particolare, quella dell’isolamento raccomandato a causa dell’emergenza per il Coronavirus. Anche le chiese, resteranno chiuse e le funzioni religiose del triduo pasquale, saranno trasmesse a livello televisivo e via web, ma le famiglie chiuse in casa, potranno avere il conforto di radunarsi e santificare questo momento anche durante il pranzo di Pasqua con un menu speciale condito da tanto amore.

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le ricette tradizionali per il menu del pranzo di Pasqua, tante idee dall’antipasto al dolce che renderanno questo giorno piacevole anche al palato.

Pranzo di Pasqua 2020 | gli antipasti che non possono mancare

Gli antipasti rappresentano il preludio ad un pranzo speciale, un modo per rompere il ghiaccio e gustare qualcosa si succulento, sorseggiando delle bollicine. Antipasti adatti ad un menu di carne, ricette semplici con ingredienti genuini. La classica torta rustica che non può mancare ma anche le uova sode, interpretate in modo gustoso e colorato. Scopriamo insieme le ricette per gli antipasti del pranzo di Pasqua che abbiamo selezionato per voi.

