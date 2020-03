Platano | Proprietà, benefici, controindicazioni e come usarlo in cucina

Il platano è un alimento molto simile alla banana ma che in realtà ha delle grandi differenze. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il platano è un frutto esotico di aspetto simile alla banana ma con notevoli differenze che vanno dall’aspetto ai modi in cui si mangia. Proveniente da una pianta di genere Musa, è un cibo che si trova principalmente in Africa e in alcune zone dell’America.

Ricco di vitamine e sali minerali è un frutto particolarmente indicato per le persone anziane.

Come tutti gli alimenti può avere degli effetti collaterali. Scopriamo quindi quanto c’è da sapere su questo alimento, iniziando dai valori nutrizionali e continuando con gli effetti benefici e il modo migliore di usarlo in cucina.

Tutto sul platano: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il platano è un frutto ancora poco diffuso e spesso scambiato con la banana della quale ha la stessa forma. In genere ne esistono tre varietà, quello a buccia verde, quello a buccia gialla e quello con buccia scura.

Il primo, quello con buccia verde si presenta molto acerbo e con una consistenza che ricorda di più quella della patata. Per quanto riguarda il platano a buccia gialla o nera, invece, il frutto è tanto più dolce quanto più scura è la buccia.

La presenza di vitamine e sali minerali ne fanno un cibo in grado di apportare dei benefici all’organismo. Anche se non esiste una dose mediamente consigliata, il consiglio è come sempre quello di non consumarne troppo.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di platano apportano all’incirca 120 calorie. Ricco di potassio, questo frutto contiene inoltre una discreta fonte di magnesio e di fosforo, e vitamine A, C, E e K.

Inoltre è del tutto privo di colesterolo. È inoltre ricco di carotenoidi e flavonoidi che lo rendono un frutto ricco di antiossidanti.

Proprietà e benefici

Il platano apporta diverse proprietà benefiche. Tra queste, le più importanti da ricordare sono:

Rafforza il sistema immunitario

È nutriente al punto da fungere come un integratore

Fa bene al cuore

Ritarda l’invecchiamento

Aiuta a prevenire il diabete di tipo 2

È utile contro la diarrea

Contrasta le infiammazioni

Fa bene all’intestino

Supporta il sistema circolatorio

Protegge dall’ulcera

È utile a chi soffre di celiachia

Protegge l’organismo da malattie degenerative

Controindicazioni

Il platano, in generale, non presenta particolari controindicazioni. Ciò nonostante, per via degli zuccheri che contiene va consumato con moderazione i caso di diabete o di problemi con gli zuccheri.

Come assumere il platano e curiosità

A differenza delle banane, il platano ha una buccia più spessa ed una dimensione più grande. Inoltre non si può consumare a crudo ma sempre previa cottura.

In cucina si presta a varie preparazioni tra le quali la più nota è quella delle chips di platano, ovvero fettine del frutto fritte. Il platano è anche un’ottima base per dolci e può essere usato sia come frutto che negli impasti. In commercio esiste anche la farina di platano con la quale si possono realizzare ottimi dolci.

Ottimo addensante, il platano è un ingrediente perfetto per creme e minestre.

Andando alle curiosità:

Anche se da noi non è ancora molto diffuso, il platano è il frutto esotico più consumato al mondo

Il suo valore nutritivo lo rende un ottimo sostituto di pane e pasta nei paesi poveri

In alcune regioni dell’Africa, il platano viene usato come liquore

In Venezuela, il platano è un alimento primario, tanto da corrispondere al nostro pane. Esistono infatti svariate ricette che lo vedono protagonista

Le sue foglie sono molto robuste, tanto da essere usate come piatti in molti paesi. In genere, intrecciate tra loro vengono usate per dar vita a borse o a fibre preziose

Quando il platano è troppo indietro lo si può fare maturare tenendolo dentro una busta di plastica. Dopo circa due o tre settimane, quando la buccia diventa scura significa che è pronto per essere consumato nella sua versione più dolce

Il suo succo viene usato come antidoto per i morsi di serpente

Il platano è un frutto affascinante e sicuramente ricco di virtù. Per questo motivo, inserirlo nella propria alimentazione è sicuramente una scelta vincente ed in grado di ampliare la quantità di preparazioni dolci da portare a tavola.