Bene! Dobbiamo stare a casa? Sì! E allora iniziamo a fare prove culinarie per la Pasqua in arrivo! Che ne dite di cimentarci in prelibatezze gastronomiche per rendere questa ricorrenza perfetta, colorata e ricca di gusto? Pasqua prove generali. Prepariamo insieme tante ricette.

Dall’antipasto al dolce, una selezione di ricette per voi in anticipo per essere testate aspettando il grande evento tra cui una colomba che è tutto un programma! Idee per il menù di Pasqua e altre deliziose ricette tutte da scoprire. Prepariamoci al nostro nuovo piano di allenamento in cucina: Pasqua prove generali.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Si parte dall’antipasto!

Iniziamo da due antipasti gustosissimi per iniziare al meglio il nostro menù pasquale, tuffiamoci nelle preparazioni di involtini al forno di borragine e prosciutto crudo e mini torte pasqualine di asparagi e salmone.

Ricetta involtini al forno di borragine e prosciutto crudo (per 4 persone)

Ingredienti

500 grammi di foglie di borragine, 30 grammi di scalogno, 20 fette di prosciutto crudo a scelta, olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Per la pastella: 100 grammi di farina, 80 ml di vino bianco, 1 limone, 1 albume e un pizzico di sale.

Preparazione

Fate rosolare lo scalogno in una padella con un filo di olio evo, sbollentate per pochi minuti le foglie di borragine, tagliatele a striscioline e unitele allo scalogno. Aggiustate di sale e pepe. Mettete le fettine del prosciutto scelto su un tagliere e posizionate su ognuna un pò di composto della padella, arrotolatele così da ottenere degli involtini. Fate riposare in frigo e nel mentre adoperatevi per la pastella! Mescolate in una ciotola la farina, il vino, un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata e incorporate l’albume dapprima montato a neve. Passate gli involtini nella pastella e cuoceteli in forno a 180 gradi per 10/15 minuti. Serviteli belli caldi.

Leggi anche >>

Ricetta mini torte pasqualine di asparagi e salmone (per 4 persone)

Ingredienti

Vi serviranno degli stampini da muffin e 450 grammi di pasta brisée (qui trovate una ricetta facile per farla in casa e tutta genuina >>> Video ricetta: pasta brisè integrale e vegan), 400 grammi di asparagi lessati, 300 grammi di ricotta, 180 grammi di salmone affumicato, 2 uova, 40 grammi parmigiano grattugiato, sale e pepe quanto basta.

Preparazione

Ungete gli stampini con un filo d’olio, stendete la pasta brisée e riempiete gli stampini tagliandola prima. Unite in una ciotola ricotta e asparagi tagliati a pezzetti e il salmone a dadini, parmigiano e 1 uovo. Un pizzico di sale e pepe e mescolate. Inserite questo ripieno in ogni stampino, chiudete ogni tortina con la pasta che esce dai bordi e spennellate sopra l’altro uovo. Infornate a 190 gradi per 25 minuti.

Un primo piatto intramontabile | Lasagna sì, ma verde!

Come ci si può esimere dal preparare una bella lasagna per Pasqua? Oggi vi proponiamo una prova generale del primo piatto per il menù da leccarsi i baffi: lasagna verde arricchita con ragù di tacchino, funghi e ricotta salata.

Ingredienti (per 4 persone)

300 grammi di lasagne fresche agli spinaci (l’impasto verde semplice lo trovate qui >>> pasta verde per lasagne e tagliatelle), 800 grammi di pomodori pelati, 500 grammi di funghi freschi già puliti (quelli che più vi piacciono), 450 grammi di macinato di tacchino, 400 grammi di mozzarella, 600 ml di besciamella (qui la preparazione della besciamella fatta in casa >>> Come fare la besciamella in casa e senza burro: la ricetta da provare), 1 carota, 1 cipolla, prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, metà bicchiere di vino bianco, ricotta salata, pangrattato, olio evo e sale e pepe quanto basta.

Leggi anche >>

Preparazione

Per il ragù: preparate un soffritto di cipolla e carota tritati. Aggiungete il macinato e lasciate rosolare. Bagnate di vino bianco e aggiungete i pomodori pelati schiacciati. Fate cuocere il tutto per un’ora e 30 minuti. Tagliate i vostri funghetti, adagiateli su teglia preparata con carta forno e conditeli con pan grattato, sale, pepe e prezzemolo, un filo d’olio e infornate per 20 minuti a 200 gradi. Tagliate la mozzarella a listarelle, prendete una pirofila rettangolare da lasagna e cospargete un primo strato di besciamella, poi uno di pasta, poi ragù, poi ricotta e poi funghi, ripete l’operazione altre 2 volte. Infornate a 190 gradi per 25 minuti.

Secondo piatto gourmet | Brasato di manzo

Eccoci arrivate al secondo piatto, un brasato di manzo tutto raffinato con pecorino stagionato. Sotto tutto quello che ci servirà.

Ingredienti (per 4 persone)

800 grammi di cappello del prete di manzo, una costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla, 2 bicchieri di vino bianco, pecorino stagionato, olio evo e sale quanto quanto basta.

Preparazione

Lavate e asciugate gli odori, tagliateli a dadini, con un filo di olio evo cuoceteli a fuoco medio e con un pochino di acqua lasciateli stufare per 5 minuti. Fate rosolare il manzo nella stessa padella aggiungendo il vino. Mettete un coperchio e lasciate cuocere per un’ora circa. Bagnate con l’altro vino e lasciate cuocere per altri 45 minuti. Tagliate poi la carne a fette e cospargetela di scaglie di pecorino.

Colomba superveloce per voi al gianduia | Ricetta genuina

Vi mostreremo la ricetta di una colomba sensazionale veloce e nutriente. La nostra colomba al gianduia.

Ingredienti (per 6-8 persone)

180 grammi di farina 100% integrale, 100 grammi di fecola, 200 g di yogurt greco, 150 grammi di zucchero integrale di canna, 4 uova, 20 grammi di lievito per dolci, 80 grammi di uvetta sultanina, 80 grammi di cioccolato gianduia, 1 limone.

Per la glassa: 100 grammi di farina di mandorle, 100 grammi di zucchero a velo, 1 uovo intero, scaglie di mandorle

Preparazione

Mescolate yogurt e zucchero, aggiungete uova, setacciate la farina e unitela a fecola e lievito. Unite la scorza e il succo di un limone. Unite i composti e aggiungete l’uva sultanina e il cioccolato via via mentre lavorate l’impasto. Versate l’impasto in uno stampo da colomba e fate cuocere in forno pre-riscaldato per 40 minuti e 180 gradi.

Per la glassa: amalgamate tutti gli ingredienti e spalmate la glassa sulla superficie della colomba quando mancheranno 10 minuti alla fine della sua cottura.

Ricapitolando avete qui ora a disposizione delle ricette facili e gustose per iniziare a testare il vostro menù pasquale. Vi terremo aggiornate con tutte le nostra deliziose ricette nella nostra sezione >>> Ricette!