Amici 19 | Maria De Filippi ha bloccato Alessandra Celentano lasciando il pubblico del piccolo schermo di sasso

Maria De Filippi, durante il corso della diretta di ieri di Amici 19, ha bacchettato l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano.

La conduttrice ha fatto ascoltare alla nipote d’arte l’opinione dell’étoile Eleonora Abbagnato in merito all’esibizione dei ballerini Javier e Nicolai. Eleonora, è bene specificare, non ha dato il suo giudizio in diretta, ma ha visto dei video registrati durante le prove. Il suo parere, manco a farlo apposta, si è completamente distaccato da quello della Celentano, che ha chiesto alla conduttrice come mai avesse interpellato un giudizio esterno.

“Non ti fidi del mio? Non capisco” ha chiesto l’insegnante. “Si che mi fido di te Alessandra” ha risposto la conduttrice. “Ma tu sminuisci sempre il giudizio altrui, come se sapessi sempre tutto quanto tu. Invece, come dice l’Abbagnato, esistono anche giudizi differenti” ha proseguito Maria. “Lei non ha sminuito nessuno dei due ragazzi, ha chiarito che sono entrambi due talenti e che chi giudica lo fa in base alle proprie scelte artistiche, non esiste un parere assoluto”.

La Celentano ha replicato affermando che non condivide assolutamente questo tipo di pensiero. “Alessandra Ti voglio bene, lo sai. Ci conosciamo da quanto? Da 20 anni?” ha proseguito Maria. “Ma sembra sempre che sai tutto tu e le persone che sanno tutto loro fanno sempre una brutta fine”.

E’ bene specificare che Maria non ha assolutamente minacciato in qualche modo la Celentano, come hanno erroneamente pensato alcuni telespettatori, ma ha soltanto voluto farle capire che non esiste un metodo di giudizio assoluto. Lo scontro tra Maria De Filippi ed Alessandra Celentano ad Amici 19, però, non è stato apprezzato dal pubblico del piccolo schermo che si è schierato tutto a favore dell’insegnante.

Maria De Filippi bacchetta Alessandra Celentano ad Amici 19: web in rivolta

L’atteggiamento di Maria De Filippi ad Amici 19 nei confronti dell’insegnante di danza classica, che in settimana si era anche scusata per il suo scivolone con Cannito, non è piaciuto al pubblico del piccolo schermo che ha prontamente protestato sul web. Il motivo?

Il pubblico del talent show di canale 5 non trova giusto che le due professioniste abbiano espresse due opinioni su esibizioni avvenute in due momenti totalmente diversi, le prove e la diretta. Soltanto, secondo il pubblico del piccolo schermo, per dimostrare che Alessandra Celentano avesse torto.

Gli utenti della rete, in particolar modo di Twitter, si chiedono come mai lo stesso atteggiamento non sia stato adottato anche nelle scorse edizioni quando Rudy Zerbi si schierava in maniera poco obiettiva contro alcuni cantanti di Amici di Maria De Filippi.

Una puntata, anche quella andata in onda ieri, particolarmente difficile per la conduttrice che sul finale si è emozionata per l’eliminazione di Jacopo, ma che ha premiato in termini di ascolti Amici 19. Forse anche un po’ per merito delle “‘elezioni” dei semifinalisti. Anche se non ha placato le polemiche su Maria De Filippi.