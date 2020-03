Amici 19 | Rudy Zerbi ha svelato un clamoroso retroscena riguardo a cosa è accaduto dopo l’eliminazione di Valentin Alexandru di venerdì

La puntata andata in onda venerdì scorso di Amici 19 ha dato vita a numerose polemiche, visti i numerosi colpi di scena avvenuti durante la diretta. Tra professori che litigano con i membri della giuria, per poi chiedere scusa attraverso i propri profili social, artisti che non fanno parte dello show di Maria De Filippi che mostrano il loro sostegno agli insegnanti, ed alunni che abbandonano il programma.

In queste ore, però, Rudy Zerbi ha svelato un clamoroso retroscena ai ragazzi rimasti in gara, rivelando loro che il ballerino Valentin Alexandru dopo aver abbandonato la gara ha chiesto alla produzione i soldi del premio sponsor.

Il retroscena di Rudy Zerbi su Valentin ad Amici 19, come facilmente immaginabile, sta facendo discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo.

Amici 19 | Valentin ha chiesto il premio sponsor dopo l’eliminazione: il retroscena

Rudy Zerbi ha fatto luce, non solo ai concorrenti di Amici di Maria De Filippi ma anche a tutto il pubblico a casa, su cosa è successo subito dopo la messa in onda di venerdì scorso.

Il professore ci ha tenuto a chiarire che Valentin Alexandru, che di recente ha lanciato una frecciatina alla De Filippi, non solo ha mancato di rispetto ad un suo compagno, Jacopo, facendo intendere che fosse un incapace, ma che poi a telecamere spente ha chiesto i soldi del premio sponsor.

“Ragazzi, parliamoci chiaro, Valentin senza troppi giri di parole ha dato a Jacopo dell’incapace” ha esordito Rudy Zerbi ad Amici 19. “Poi si elimina da solo al programma, perché attenzione dice che a prescindere dal risultato della sfida se ne sarebbe andato dalla scuola, mette su tutta quella scena e quando le telecamere si spengono cosa fa? Viene a chiedere i soldi del premio sponsor! ha proseguito Zerbi. “Ma qui siamo completamente fuori di testa!” ha concluso l’insegnante.

Chi lo avrebbe mai detto che dopo la lite tra Javier e Vanessa Incontrada, sarebbero nate polemiche su polemiche ad Amici di Maria De Filippi?

Valentin di Amici 19, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte al clamoroso retroscena rivelato da Rudy Zerbi nei suoi confronti, ma lo lo show deve continuare: in queste ore, infatti, è stata lanciata una nuova sfida inediti tra Gaia e Giulia.