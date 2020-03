Amici 19 | Alfonso Signorini ha commentato la sfuriata di Maria De Filippi contro il ballerino Valentin Alexandru

La puntata di venerdì scorso di Amici 19, nonostante sia passata una settimana, continua ancora a far discutere. La lite tra Maria De Filippi e Valentin ha diviso non solo il pubblico del piccolo schermo, ma anche numerosi personaggi tv che hanno prontamente commentato la scena.

Qualche ora fa, è perfino arrivato il commento di Alfonso Signorini del GF Vip, che ha deciso di soddisfare la curiosità degli utenti della rete di sapere cosa ne pensa di quanto accaduto in tv.

“Non siamo abituati a vedere Maria reagire in quel modo, ha avuto le sue buone ragioni” ha esordito Alfonso Signorini sulla lite di Maria De Filippi e Valentin ad Amici 19. “Non me lo aspettavo, ci sono rimasto (…) Quello che è successo renderà sicuramente la prossima puntata del talent imperdibile” ha concluso il conduttore del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, oltre a mostrare il suo stupore per la furia di Maria De Filippi ad Amici, ha anche commentato l’ultimo video trapelato in rete contro Valentin Alexandru.

“I video che stanno circolando in rete sul suo conto ce lo mostrano come non lo abbiamo mai visto” ha rivelato il conduttore. “E’ una persona violenta, omofoba, pretenziosa e maleducata nei confronti di Francesca” ha proseguito. “Immagino che Maria non lo volesse più in trasmissione e abbia perso la pazienza e l’ha sbattuto fuori” ha concluso il conduttore, che nelle scorse ore ha commentato anche il cast della quarta edizione del GF Vip.

Alfonso Signorini ha fatto giustamente notare che la prossima puntata di Amici 19, in onda questa sera, è assolutamente da non perdere. Che cosa accadrà?

Intanto, anche al di fuori del programma, continua il percorso artistico dei ragazzi. Da oggi, soltanto in versione digitale, sono disponibili i cd dei cantanti di Amici 19.