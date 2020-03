Amici 19 | Il cantante Jacopo Ottonello ha fatto piangere Maria De Filippi durante la diretta di ieri: ecco cosa è successo

Una puntata difficile quella di ieri di Amici 19, non che le altre non lo fossero, che ha profondamente toccato la conduttrice di canale 5.

Maria De Filippi ha dovuto salutare il cantante Jacopo Ottonello, che ieri non è riuscito ad ottenere l’ingresso alla semifinale del serale.

L’addio tra i due, forse in maniera totalmente inaspettata per il pubblico del piccolo schermo, è apparso particolarmente sentito. Il giovane artista ci ha tenuto a ringraziare la conduttrice, ma anche tutta la produzione, per lo splendido lavoro che hanno fatto nel corso di questi mesi e per avergli dato l’opportunità di poter dare vita al suo sogno.

L’educazione del giovane cantante, visto che quest’anno è un po’ mancata negli altri concorrenti, ha profondamente colpito il cuore della conduttrice, che si è emozionata.

Maria De Filippi ha pianto ad Amici 19, colpita da un ragazzo che ha mostrato gratitudine per l’enorme lavoro che c’è dietro la grande macchina del talent show di canale 5.

Maria De Filippi piange ad Amici 19: il suo augurio per Jacopo Ottonello

Maria De Filippi, che nelle scorse ore si è stata difesa da Alfonso Signorini in merito al furioso litigio con il ballerino Valentin Alexandru, si è commessa nel vedere come un ragazzo così giovane come Jacopo Ottonello fosse così educato e riconoscente di aver preso parte alla classe di Amici 19.

“Sei una persona rara al giorno d’oggi, perché sei davvero una persona per bene” ha detto tra le lacrime la conduttrice. “Ti auguro di avere il meglio dalla vita, davvero” ha proseguito la conduttrice, in difficoltà perché, a causa delle nuove norme vigenti, non ha potuto abbracciare il ragazzo.

“Speriamo di rivederci ancora Maria” ha risposto emozionato Jacopo di Amici 19. “Me lo auguro” ha risposto silenziosamente la conduttrice che poco prima aveva avuto un nuovo battibecco con Alessandra Celentano, nonostante lei in settimana si sia scusata per la lite con Cannito.

Per la prima volta, Maria De Filippi si è emozionata ad Amici, stupendo in positivo i suoi fedeli telespettatori.