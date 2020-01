Come fare la besciamella in casa e senza burro: la ricetta da...

Scopri la ricetta per preparare in casa una delle salse più versatili di sempre: la besciamella. La ricetta che vi proponiamo oggi è facile, veloce e, soprattutto, senza burro.

Farina, burro, latte, sale, pepe e noce moscata. Sono gli ingredienti base di una della più celebri salse della cucina internazionale: la besciamella.

Utilizzata in innumerevoli preparazioni, la besciamella è spesso considerata una componente alquanto grassa e pesante della cucina, nonché un po’ ostica da realizzare.

Oggi proveremo a scartare entrambi questi miti, proponendovi una ricetta non solo facile e veloce da realizzare ma anche un po’ più light della versione classica.

Elimineremo infatti il burro, il grasso per eccellenza presente nella besciamella. Molti lo sostituiscono con l’olio, per una versione vegana che però si presenterà spesso come pesante e anche con una consistenza alquanto unta. Oggi noi proponiamo invece di inserire il parmigiano grattugiato che, a contatto con il latte caldo, rilascia un pochino di grasso e aiuta la besciamella a compattarsi senza diventare pesante.

Sperimentiamo allora insieme questa ricetta e scopriamo come la besciamella può esser un po’ più light e un po’ più facile di quanto pensiamo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dieci ricette con la besciamella

Come fare la besciamella: i trucchi del mestiere

Come tutte le salse, ricette generalmente considerate tra le più complesse nel mondo della cucina, anche la besciamella ha le sue ferree regole da seguire se si vuole ottenere un risultato veramente d’eccellenza.

Non è certo un caso se allora molte di noi decidono di acquistare il prodotto già pronto, una mossa che riduce a zero il margine di errore e, con esso, la possibilità di fallimento.

Fare la besciamella è però in realtà un’operazione assai più semplice di quanto si possa credere. Tutto sta nel conoscere qualche piccolo segreto del mestiere per garantirsi di portare a termine la missione senza intoppi. Noi vi illustriamo allora le mosse vincenti, quelle che trasformeranno la vostra besciamella in una ricetta di routine da fare giorno dopo giorno senza nemmeno pensarci troppo su:

Per una besciamella impeccabile importante sarà scegliere bene la pentola, un modello abbastanza alta, possibilmente con doppio fondo, in modo che il calore si espanda in maniera omogenea e antiaderente.

impeccabile importante sarà scegliere bene la pentola, un modello abbastanza alta, possibilmente con doppio fondo, in modo che il calore si espanda in maniera omogenea e antiaderente. Importante è anche il modo in cui si aggiunge la farina la composto. Si deve infatti sempre versare la polvere a pioggia e a fiamma spenta così da garantire che il calore diretto non vada a crear indesiderati grumi.

la composto. Si deve infatti sempre versare la polvere a pioggia e a fiamma spenta così da garantire che il calore diretto non vada a crear indesiderati grumi. Le proporzioni da rispettare sono sempre 1:1, equilibro perfetto per garantire la morbidezza del risultato finale. Esiste la varianti in cui la farina ha una proporzione 2:1 e serve per ottenere un risultato più denso adatto a specifiche preparazioni in cui serve dare maggior compattezza e solidità.

da rispettare sono sempre 1:1, equilibro perfetto per garantire la morbidezza del risultato finale. Esiste la varianti in cui la farina ha una proporzione 2:1 e serve per ottenere un risultato più denso adatto a specifiche preparazioni in cui serve dare maggior compattezza e solidità. La velocità è tutto. Mescolare per bene, senza mai interrompere il flusso, è uno dei segreti per ottenere un ottimo risultato finale. In caso di interruzione la besciamella potrebbe smontarsi del tutto e non stabilizzarsi a dovere, restando troppo dura.

è tutto. Mescolare per bene, senza mai interrompere il flusso, è uno dei segreti per ottenere un ottimo risultato finale. In caso di interruzione la besciamella potrebbe smontarsi del tutto e non stabilizzarsi a dovere, restando troppo dura. Importante è anche saper conservare a dovere la besciamella . Qualora non la si usasse subito è importante coprirla con una pellicola a diretto contatto, così da evitare il formarsi della crosticina superficiale. Se dovesse palesarsi comunque? Allora suggeriamo di toglierla con delicatezza: qualora si spassasse e entrasse nella salsa i grumi sono infatti garantiti.

. Qualora non la si usasse subito è importante coprirla con una pellicola a diretto contatto, così da evitare il formarsi della crosticina superficiale. Se dovesse palesarsi comunque? Allora suggeriamo di toglierla con delicatezza: qualora si spassasse e entrasse nella salsa i grumi sono infatti garantiti. Ricordiamo infine che la besciamella può esser conservata nel congelatore, utilizzando un contenitore di vetro e impegnandosi nel mangiarla entro un mese dalla preparazione.

Come fare la besciamella in casa e senza burro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Besciamella veg: niente burro, tanta bontà

Ingredienti per circa un litro di besciamella:

1 litro di latte parzialmente scremato

100 grammi di farina

una grattata di noce moscata

parmigiano grattato per addensare

sale

pepe

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Preparazione:

Iniziamo ponendo il latte in un pentolino e lasciandolo scaldare avendo cura che non si bruci, soprattutto nelle parti a contatto con il pentolino.

Quando il latte sarà sufficientemente caldo versiamo la farina a pioggia e, mescolando, poniamo di nuovo sul fornello a fiamma moderata e iniziamo a mescolare per far rapprendere il tutto senza formare grumi.

Insaporiamo il tutto con sale, pepe e una spolverata di noce moscata.

Dopo circa dieci minuti la salsa dovrebbe esser pronta e potremo il parmigiano per insaporire il tutto.

La besciamella è pronta, non resta che aggiungerla a una delle nostre mille preparazioni. Sarà perfetta per una pasta al forno, in uno sformato di verdure o per ammorbidire un bel flan. A voi la scelta!

Fonte: thefoodellers.com/it