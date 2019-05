Cosa cucinare con il latte: 5 ricette per tutti i gusti – VIDEO

Il latte è un ingrediente per qualsiasi tipo di ricetta: dall’antipasto al dolce, ecco cosa potete cucinare utilizzandolo – VIDEO

Ci sono alcuni ingredienti che sono decisamente super versatili: tra questi rientra senza dubbio il latte, ottimo sia nelle ricette dolci che in quelle salate e perfetto anche per preparare un menù completo dall’antipasto al dolce.

Ricchissimo di sostanze nutrienti, il latte è un alimento completo e ricco di proprietà che contiene acqua, zuccheri (nello specifico lattosio), proteine (in particolare la caseina), grassi e tante vitamine e sali minerali, tra cui spicca senza dubbio il contenuto di calcio ottimo per la salute delle ossa e dei denti.

Alimento irrinunciabile per i neonati e i bambini, ottimo per gli adolescenti in fase di crescita, in età adulta continua ad essere molto amato: naturalmente, come per qualsiasi alimento, è importante non esagerare e tenere conto del quadro nutrizionale prima di consumarlo.

Ma cosa si può cucinare con il latte? Avete soltanto l’imbarazzo della scelta! Scopriamo insieme 5 video ricette a base di latte ottime per tutti i gusti.

Ricette con il latte: 5 video tutorial da non perdere

PETTO DI POLLO AL LATTE

Questa ricetta per un secondo piatto tenero e cremoso è perfetta per ottenere un risultato davvero gustoso in poco tempo e senza difficoltà: un’alternativa sana e golosa alla classica fettina di pollo che piacerà anche ai bambini.

ARISTA DI MAIALE AL LATTE

Una ricetta facile e veloce, perfetta per il pranzo della domenica: si tratta di un secondo piatto a base di arista di maiale e latte, che consente di ottenere una pietanza saporita e golosa senza rinunciare alla leggerezza.

CIAMBELLA AL LATTE SENZA BURRO

Un dolce soffice e goloso, perfetto per la colazione e facile da preparare: una ciambella al latte fatta di ingredienti sani e leggeri, che non prevede l’utilizzo di burro ed è resa speciale dall’aroma di vaniglia.

LECHE FRITA (LATTE FRITTO SPAGNOLO)

Il latte fritto è una ricetta tipica spagnola, diffusa anche nelle cucine tradizionali di alcune regioni italiane. Facile e veloce da preparare, richiede pochi ingredienti e piacerà tantissimo a grandi e piccini.

GELATO FIOR DI LATTE

Questa ricetta facilissima vi permetterà di ottenere a casa un risultato degno delle migliori gelaterie artigianali: al gusto fiordilatte, cremoso e delicato, il gelato fatto in casa si prepara con latte intero, panna, zucchero e un pizzico di maizena.

