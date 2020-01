Gossip | Diletta Leotta, allenamento in piscina in vista di Sanremo – FOTO

Gossip | Diletta Leotta, allenamento in piscina in vista di Sanremo –...

Diletta Leotta si sta preparando per il Festival di Sanremo. La conduttrice siciliana sarà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e vuole essere in forma smagliante per arrivare al 4 febbraio in maniera impeccabile. La foto in piscina sorprende i fan.

Diletta Leotta sta attraversando un vero e proprio stato di grazia: il successo su Dazn, un talkshow in aggiunta al commento prima e dopo le partite di calcio della Serie A, dove incontra e intervista i protagonisti del nostro calcio. Senza contare l’affetto e la partecipazione dei fan ad ogni iniziativa della conduttrice che si destreggia abbastanza bene anche in radio. Possiamo ascoltarla, infatti, persino su Radio 105 dove sfoggia il suo talento vocale e persuasivo. Più di quanto non faccia già dinnanzi a una telecamera o sui social.

A proposito di social, i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter sono andati in tilt non appena è stata resa nota la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo numero settanta: l’affascinante e poliedrica siciliana sarà, infatti, al fianco di Amadeus in qualità di co-conduttrice. Proprio lei che alla kermesse canora aveva già partecipato – come ospite – qualche anno fa per parlare di privacy sul Web.

Diletta Leotta, allenamenti in piscina: che fatica arrivare a Sanremo!

Ora la Leotta è pronta al salto di qualità, o quasi. Per entrare nelle case di tutti – ma proprio tutti – gli italiani bisogna essere inappuntabili sotto ogni aspetto: dalla mente al corpo. La presentatrice, quindi, si è presa qualche giorno con l’avvicendarsi della manifestazione (su Raiuno e in Eurovisione dal 4 all’8 febbraio) per mettere a punto il suo personale (non che ne avesse poi così bisogno), provare gli abiti di ciascuna serata e magari ripassare qualche aneddoto o situazione particolare affinché non si trovi impreparata quando dovrà varcare la soglia della famosa scalinata: quella dell’Ariston. Il sogno di quasi tutte le ragazze per lei diventa realtà.

Arrivare a Sanremo è la ciliegina di una torta ricca di soddisfazioni per la Leotta, per questo la presentatrice ci tiene a giocarsi bene le proprie chances. È consapevole quanto la kermesse canora sia un crocevia importante per la sua carriera già ben avviata. Allora non esita a mostrare ai propri fan le tappe di avvicinamento a questi giorni cruciali: prima uno scatto nei camerini, poi nella stanza d’albergo mentre mangiava un pasto frugale e, infine, in piscina. A differenza delle sue colleghe e coetanee, la conduttrice siciliana trascorre la sera a nuotare: niente bikini da urlo, costume intero e occhialetti per rimettersi in sesto e curare il fiato. Visto che potrebbe averlo corto dall’emozione, la stessa che proveranno i fan vedendola su Raiuno. Diverse prospettive, stessi orizzonti. E l’acqua, stavolta, c’entra in parte.

Visualizza questo post su Instagram Saturday Night 🏊🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Gen 2020 alle ore 9:02 PST

