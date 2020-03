Pasqua fai da te | coniglietto pasquale con un calzino -VIDEO

Un delizioso coniglietto di Pasqua realizzato con un calzino. Un riciclo creativo molto divertente da proporre ai bambini e un modo per riutilizzare i calzini spaiati!

Pasqua è anche creatività soprattutto per i bambini che amano creare con le loro manine decorazioni, regalini e oggetti artistici per un’occasione così speciale. I colori della primavera trovano poi una realizzazione graziosa nei tanti manufatti pasquali, primi fra tutti i coniglietti, che assieme alle uova, rappresentano delle icone di questa festività.

Il riciclo creativo poi, sta diventando una vera e propria forma d’arte ricca di risorse e oggi scopriremo come realizzare un bellissimo e tenero coniglietto riciclando dei calzini spaiati, i tanti che popolano i nostri cassetti in attesa di ritrovare il perduto compagno. Pochi e semplici elementi, facilmente reperibili in casa per coinvolgere i bambini in un’attività divertente, in questo periodo di isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Pasqua fai da te | come realizzare un coniglietto con un calzino | il video tutorial

Per realizzare il coniglietto pasquale con un calzino, avrete bisogno di:

un calzino

un bicchiere alto

riso

forbici

3 elastici

fiocchetto di stoffa

pennarello nero indelebile

Realizzare il coniglietto di Pasqua con un calzino sarà semplice e divertente e i bimbi potranno creare tanti coniglietti colorati come compagni di giochi in questo periodo di festa. I coniglietti potranno anche diventare dei regalini per i nonni magari accompagnandoli con degli ovetti di cioccolato. Ma scopriamo come realizzarli.

Una volta recuperato un calzino, lo si dovrà inserire in un bicchiere e riempire di riso per circa tre quarti. L’estremità superiore si chiuderà con un elastico e sempre con un elastico si stringerà il calzino all’altezza del collo, per creare la testa del coniglio e nella parte posteriore per creare il codino.

La parte del calzino al di sopra della prima legatura, sarà tagliata e sagomata, come indicato nel video, per creare le orecchie del coniglietto. All’altezza del collo si dovrà legare un fiocco di stoffa colorato e con un pennarello indelebile di colore nero si potranno disegnare gli occhi e il musino del coniglio.

Il coniglietto potrà essere personalizzato nei colori e potrà essere arricchito di piccoli particolari. Non vi resta che guardare il video tutorial!

