Una graziosissima gallina di Pasqua con un cuore di pannolenci. Un’idea molto originale per creare delle decorazioni pasquali per la casa e anche come regalino fai da te.

Creare decorazioni pasquali può essere senza dubbio un’attività utile e divertente da far fare ai bambini, ma perché no anche per gli adulti a cui piacciono le attività manuali e il fai da te. Una gallina pasquale molto originale e colorata, creata con tanti cuoricini in pannolenci di diverse forme e colore.

Potrà essere una bellissima decorazione da mettere al centro della tavola il giorno di Pasqua, da appendere o anche un meraviglioso regalino fai da te che i bimbi potranno confezionare per i nonni. Scopriamo come realizzare la gallina di pasqua in un esaustivo video tutorial!

Come realizzare la gallina di Pasqua con i cuori | il video tutorial

Per realizzare la gallina di Pasqua, avrete bisogno di:

2 cuori di pannolenci bianco grandi

3 cuoricini di pannolenci rossi piccoli

5 cuoricini di pannolenci di diversi colori piccoli

2 cuori rosa di pannolenci rosa medi

1 triangolino di pannolenci giallo piccolo

colla a caldo

paglietta verde decorativa

rosellina

ago e filo

ovatta per imbottitura

perlina nera adesiva

La prima cosa da fare sarà incollare due cuoricini rossi per creare la crestina della gallina e il triangolino giallo piegato su se stesso per creare il becco, sull’interno di uno dei due cuori bianchi. Tutto potrà essere incollato con la colla a caldo.

Poi si provvederà con l’attaccare l’uno sull’altro sovrapposti i 5 cuoricini colorati per formare la coda e attaccare il tutto sul lato al becco sul cuore bianco. Si sovrapporrà poi il secondo cuore di pannolenci bianco sul primo, dove sono stati incollati coda, becco e crestine, con un giro di cucitura a mano con il punto festone. Si lascerà una piccola apertura per inserire l’ovatta e poi si chiuderà totalmente il corpo della gallina.

Poi con ago e filo si praticherà una impuntura sul punto dell’occhio e si incolleranno delle perline nere adesive. Infine con i cuori rosa ripiegati a metà si creeranno le ali. In cima alla gallinella si potrà incollare un nastrino di raso con una rosellina ed un fiocco doppio di stoffa terminerà la decorazione.

La gallinella sarà una decorazione di grande effetto creata con materiali semplici e che si potrà realizzare anche con avanzi di pannolenci.

