Pasqua fai da te | uovo in feltro tridimensionale -VIDEO

Un video tutorial per realizzare un grazioso ed originale uovo di Pasqua tridimensionale perfetto come segnaposto o da donare. Scopriamo come realizzarlo in modo semplice.

Le uova di Pasqua sono un simbolo molto importante di questa festa religiosa, sono il simbolo della rinascita spirituale e anche della stagione legata alla festività, la primavera. Realizzare delle decorazioni pasquali è un’hobby che appassiona moltissime persone, soprattutto realizzarle con feltro e pannolenci, due materiali molto versatili e anche economici alla portata di tutti.

Scopriamo come creare delle bellissime uova di Pasqua tridimensionali in feltro, perfette da utilizzare come segnaposto o come regalino fai da te, magari inserendoli in un cestino pieno di ovetti di cioccolato.

Come realizzare la uova di Pasqua tridimensionali in feltro | il video tutorial

Per realizzare le uova di Pasqua tridimensionali in feltro, avrete bisogno di:

feltro bianco ( o altro colore prescelto)

pannolenci in vari colori primaverili

pannolenci verde

forbici

colla a caldo

filo di perline adesivo

nastro di pizzo

pistilli da bomboniera

cordoncino in raso verde

filo di perline

Realizzare le uova di Pasqua tridimensionali sarà semplice e divertente e potrà essere un bellissimo manufatto per i bambini più grandi e creativi. Per prima cosa si dovranno ritagliare le varie parti dell’uovo in feltro, seguendo il cartamodello fornito dal canale Hobbybel.

Una volta assemblate le parti dell’uovo e incollate con la colla a caldo, si procederà con la decorazione dello stesso. Si inizierà con la base che sarà tonda per assicurare la messa in piedi dell’uovo. Si potrà decorare con del nastro di pizzo. I bordi dell’uovo si arricchiranno con un filo di perline adesive. A questo punto l’uovo si decorerà con tanti fiorellini colorati realizzati con il pannolenci assieme alle loro foglioline.

In cima all’uovo un gruppo di fiorellini sarà arricchito di pistilli perlati e da fiocchi di cordoncino e pizzo arricchiti da un filo di perline.

Si potrà arricchire la decorazione ritagliando delle farfalline in pannolenci da aggiungere alla decorazione floreale. Non vi resta che guardare il video tutorial!

