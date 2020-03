Pasqua fai da te | scatoline porta ovetti con il riciclo creativo-VIDEO

Delle graziosissime scatoline pasquali porta ovetti di cioccolato realizzate riciclando in modo creativo dei rotoli di carta esausti. Scopriamo come realizzarle in un video tutorial.

Il riciclo creativo ci viene sempre incontro per dar vita ad oggetti decorativi fai da te davvero originali e perfetti da regalare. Ecco come realizzare delle bellissime scatoline porta ovetti di cioccolato riciclando i rotoli di carta igienica esausti. Pochi elementi per creare un piccolo segnaposto o un delizioso pensierino da donare in occasione della Pasqua.

Questo ‘lavoretto’ sarà perfetto come attività manuale da far fare ai bambini che potranno mettere alla prova la propria creatività personalizzando le scatoline con la stoffa, i colori e le decorazioni che più amano. Un riciclo creativo economico e divertente.

Come realizzare le scatoline porta ovetti con il riciclo creativo | il video tutorial

Per realizzare le scatoline porta ovetti pasquali, avrete bisogno di:

rotolo di carta igienica esausto

stoffa

colla vinilica

colla a caldo

pennello

forbici

nastrino di raso

feltro

fiocchetto in organza

campanellino

pon pon bianco

ovetti di cioccolato

Per prima cosa si dovrà cospargere tutto il rotolo di colla vinilica con l’ausilio di un pennello. Poi dopo aver ritagliato un rettangolo di stoffa, della fantasia che più si gradisce, si farà aderire al rotolo di cartone. Una volta incollata la stoffa, con le forbici si regoleranno i margini alle due estremità e si eseguiranno le piegature per creare il meccanismo di chiusura delle scatoline.

La scatolina è pronta, ora si dovrà procedere con la decorazione. Con la colla a caldo si incollerà un nastro di raso intorno alla scatola, lasciando libera soltanto una delle due aperture che poi si chiuderà con un bel fiocco. Nella parte anteriore della scatolina si potrà realizzare il coniglietto in feltro, perfetto per la Pasqua.

Incollare il primo cerchio di feltro e poi, dopo aver creato le orecchie del coniglio (come indicato nel video tutorial) si incollerà il secondo cerchio di feltro più piccolo che sarà la testa.

Al collo del coniglietto, si applicherà un piccolo fiocchetto in organza con un piccolo campanellino e al posto della coda, si applicherà un pon pon. Non resta che inserire gli ovetti di cioccolato all’interno della scatolina e chiuderla con un fiocco.

Sarà semplice realizzare queste scatoline e potranno essere utilizzate anche come porta confetti per una prima comunione o un battesimo, studiando i colori e le decorazioni adatte all’evento.

(Fonte: Hobbybel )

