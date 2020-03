I cookies americani, i biscotti più golosi al mondo e amati da grandi e piccini in una versione completamente vegana, senza burro e uova. La ricetta semplice e veloce.

Se siete golosi ma seguite un’alimentazione di tipo vegano o state seguendo un regime a basso contenuto di colesterolo, ecco la ricetta semplice veloce e completamente vegana dei Cookies al cioccolato, i biscotti più amati al mondo perfetti per una colazione o una ghiotta merenda.

La ricetta prevede l’utilizzo dell’olio di cocco come grasso. L’olio di cocco è ricco di grassi saturi utili per l’aumento del colesterolo buono e inoltre questo tipo di olio vegetale quando viene utilizzato in cottura, non sprigiona sostanze nocive quando viene sottoposto a temperature elevate.

La preparazione dei Cookies oltre all’olio di cocco però prevede anche l’utilizzo dello zucchero di canna che conferisce a questi dolcetti un indice glicemico non adatto a chi vuole perdere peso o deve tenere sotto controllo l’assunzione di zuccheri per motivi di salute. Tuttavia, un piccolo ‘peccato di gola’ ogni tanto può solo far bene all’anima. Scopriamo come preparare questi buonissimi Cookies al cioccolato vegani.

Come preparare i Cookies al cioccolato vegani | il video tutorial

Per preparare i Cookies al cioccolato vegani avrete bisogno di:

75 grammi di olio di cocco

75 grammi di zucchero di canna

vaniglia

40 grammi di latte vegetale

6 grammi di lievito per dolci

180 grammi di farina ‘0’

1 pizzico di sale

50 grammi di cioccolato fondente

La prima cosa da fare sarà tagliare a pezzettini il cioccolato fondente, possibilmente al 70%. Poi si procederà con la preparazione dell’impasto che si potrà fare con l’ausilio di un mixer elettrico o anche a mano con frusta e ciotola.

Nel mixer si dovrà versare l’olio di cocco, solido nel mixer e sciolto nella ciotola. Assieme all’olio di cocco, si aggiungeranno lo zucchero di canna e la vaniglia, in estratto o in polvere. Una volta iniziato a frullare questi ingredienti, si potrà aggiungere il latte vegetale a scelta e una volta che si sarà creato un impasto omogeneo si potranno aggiungere il sale, il lievito e la farina.

L’impasto ottenuto dovrà essere versato in una ciotola dove si potrà aggiungere il cioccolato fondente tagliato a pezzettini. Con le mani si lavorerà l’impasto per poter distribuire uniformemente il cioccolato, e poi si potrà procedere con la formazione dei biscotti manualmente. I biscotti andranno adagiati su una teglia foderata di carta da forno, lasciando la giusta distanza tra un biscotto e l’altro, visto che in cottura tenderanno ad allargarsi. Infornare a 180C° per circa 15 minuti in modalità ‘statica’.

Sarà semplice preparare questi Cookies al cioccolato perfetti anche per chi è intollerante al lattosio. Si potranno anche confezionare e regalare alle persone amate.

