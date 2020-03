Tre torte vegane e senza glutine, perfette per la bella stagione e che potranno essere gustate anche dalle persone celiache.

Se siete alla ricerca di ricette dolci e rigorosamente vegane, cioè senza ingredienti di origine animale, ecco tre ricette gustose e semplici da preparare che sono anche senza glutine, perfette per coloro soffrono di celiachia o anche semplice intolleranza a questa sostanza.

Scopriamo le ricette di queste tre torte davvero golose ma prive di uova, latte e burro, ideali anche a chi deve tenere sotto controllo l’assunzione di grassi nell’alimentazione, come le persone che soffrono di ipercolesterolemia. I tre dolci saranno una torta carote e yogurt, una torta cioccolato, pere e noci ed una banana e mirtilli.

Ricordiamo che per chi è affetto da celiachia, la scelta migliore sarà sottoporre la ricetta al proprio medico curante prima di prepararla e consumarla.

Come preparare le torte vegane | carote e yogurt | cioccolato pere e noci | banana e mirtilli | il video tutorial

Per preparare la torta carote e yogurt, avrete bisogno di:

180 grammi di zucchero grezzo di canna o zucchero di cocco

250 ml. di yogurt di soia bianco

250 grammi di carote

100 grammi di fiocchi di avena tagliati sottilmente

1 cucchiaino di polvere di cannella

1/2 cucchiaino di sale

150 grammi di farina di riso

1 bustina di lievito per dolci

Per la crema

60 grammi di latte vegetale di soia o altra tipologia

3 cucchiai di sciroppo d’acero

il succo di 1/2 limone

150 grammi di anacardi ammollati e messi a scolare dall’acqua dell’ammollo

Per decorare

nocciole tritate

Per prima cosa si dovranno lavare, mondare e tagliare a rondelle le carote e inserirle in un mixer, alle carote si dovrà aggiungere lo yogurt di soia e anche la farina di avena (certificati senza glutine), lo zucchero di canna, la cannella ed il sale. Avviare il mixer fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto il composto si potrà versare in una terrina aggiungendovi il lievito per dolci e la farina di riso. L’impasto della torta è finito e lo si potrà versare in una teglia per plum cake foderata di carta da forno e si potrà cuocere a 180C° in modalità statica per circa 45 minuti.

Nel frattempo si potrà preparare una crema frullando degli anacardi ammollati e risciacquati, lo sciroppo d’acero, il latte vegetale e il succo di limone con un pizzico di sale. Quando la torta sarà completamente cotta, si potrà adagiare su un vassoio e si potrà cospargere con la crema che sarà davvero golosa. Un tocco finale, della granella di nocciole spolverizzata su tutta la torta.

Per preparare la torta di cioccolato, pere e noci, avrete bisogno di:

280 grammi di farina senza glutine

1 bustina di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di sale

60 ml. di olio di semi di girasole

250 grammi di cioccolato fondente (70%)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

350 ml. di latte vegetale

140 grammi di zucchero di canna, di cocco o semolato

2 pere Kaiser

100 grammi di noci tritate

Per preparare la torta cioccolato, pere e noci dovrete miscelare in una ciotola in vetro il cioccolato fondente tagliato a pezzetti, lo zucchero, il latte vegetale, l’olio di mais e anche l’estratto di vaniglia. Sui fornelli, si dovrà sciogliere tutto a bagnomaria.

Una volta ottenuto un impasto denso e omogeneo, si potrà togliere dal fuoco e far intiepidire. Al composto si unirà la farina senza glutine, il lievito e il sale e si mescolerà con l’ausilio di una frusta manuale. In fine si potranno aggiungere all’impasto delle noci e delle pere Kaiser tagliate a pezzettini. Versare in una teglia da plum cake foderata di carta da forno e infornare a 180C° per circa 40 minuti.

Mentre la torta cuoce in forno, si potrà preparare la crema per farcirla, seguendo la ricetta della crema per la torta di carote e yogurt, sostituendo al succo di limone del cacao amaro. La torta una volta sfornata potrà essere decorata con la crema e dei gherigli di noci.

Per preparare la torta banana e mirtilli, avrete bisogno di:

500 grammi di banane ben mature (peso senza buccia)

200 grammi di mirtilli

120 grammi di farina di riso

120 grammi di latte vegetale

100 grammi di farina di fiocchi di avena tagliati fini

160 grammi di zucchero di cocco

1 bustina di lievito per dolci

4 grammi di cannella in polvere

3 grammi di sale

300 ml. di yogurt e mirtilli freschi come decorazione

In una ciotola si dovranno versare delle banane tagliate a pezzetti, i fiocchi di avena, il sale, il latte vegetale, la cannella e lo zucchero. Il tutto dovrà essere frullato con un frullatore ad immersione e una volta raggiunto un composto omogeneo si potrà aggiungere la farina di riso ed il lievito ed i mirtilli freschi.

Versare l’impasto in una teglia da plum cake foderata di carta da forno e si cuocerà in forno a 180C° per circa 40 minuti. Si potrà decorare con lo yogurt di soia e con mirtilli freschi.

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire tutte le fasi della preparazione di questi gustosi dolci.

(Fonte: Cucina Botanica)

