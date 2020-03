Pasqua fai da te | come realizzare una elegante ghirlanda -VIDEO

Una elegante e raffinata ghirlanda pasquale fai da te da appendere fuori porta o da donare alle persone amate. Tanti piccoli e delicati fiorellini vestiranno dei rametti molto originali.

La Pasqua è vicina e i simboli di questa festa torneranno ad adornare le case e anche tanti piccoli doni. Il fai da te è una grande risorsa artistica che riesce a donare serenità all’anima e bellezza agli occhi. Le ghirlande pasquali sono oggetti sempre molto belli, perfetti da appendere fuori porta o anche da regalare alle persone importanti della nostra vita.

Scopriamo come realizzare una elegante ghirlanda pasquale in stile Shabby Chic, con fiorellini, fiocchi, uova e altri delicati e graziosi elementi decorativi.

Come realizzare un’elegante ghirlanda pasquale stile Shabby Chic | il video tutorial

Per realizzare la ghirlanda pasquale in stile Shabby Chic, avrete bisogno di:

cannucce fatte con carta di giornale

rafia

fiocchi in stoffa

filo di perline

piume

muschio

uova finte

gomma evo o foammy di diverso colore

mezzi gusci d’uovo

colla vinilica

colla a caldo

Per prima cosa si dovranno realizzare molte cannucce di carta di giornale, come indicato nel video tutorial. Queste serviranno per creare la ghirlanda di rametti intrecciati da decorare.

Le cannucce andranno intrecciate fra di loro per formare la ghirlanda base dello spessore desiderato. La ghirlanda andrà colorata con l’impregnante per legno di color marrone, in questo modo dopo essersi asciugata sarà perfetta e rigida come fosse formata da rametti di vimini.

A questo punto si dovranno realizzare le decorazioni, per primi i fiorellini in foammy. Si disegnerà una dima di un fiore con 5 petali che si ritaglieranno in foammy. Per ogni fiore si dovranno ritagliare due sagome di fiori. Il centro del fiore si realizzerà con un rettangolino di foammy giallo sfrangiato con le forbici e arricciato con l’ausilio della piastra calda del ferro da stiro. Stessa operazione andrà fatta con le corolle di petali di fiore, che andranno scaldate sulla piastra del ferro da stiro e sagomate. I fiori andranno assemblati con la colla a caldo, pistillo compreso.

Bisognerà realizzare tanti fiorellini in foammy. Sempre con il foammy verde si ricaveranno delle foglioline che andranno sagomate sempre con il calore del ferro da stiro. Ora si potrà assemblare la ghirlanda.

Per prima cosa si dovrà attaccare del muschio sulla ghirlanda con la colla a caldo e sempre con la colla a caldo le piume, le uova, i fiorellini e gli altri elementi decorativi come illustrato nel video tutorial.

La ghirlanda potrà essere personalizzata nei colori, negli elementi decorativi e anche nella dimensione. I fiocchi di pizzo la completeranno in modo raffinato.

