Delle graziosissime scatoline porta ovetti con il tetrapak, da realizzare per la Pasqua. Un modo per impegnare i bambini in modo creativo ed educarli all’arte del riciclo creativo.

L’arte del riciclo è ormai una risorsa di creatività infinita e oggi impareremo come creare delle bellissime e colorate scatoline porta ovetti per la Pasqua, riciclando le confezioni di tetrapak dei succhi di frutta, di cui ogni famiglia con bambini non può fare a meno.

Le scatoline di succhi di frutta, si trasformeranno in originali porta ovetti in tessuto decorati come gallinelle e coniglietti. Scopriamo come realizzare questi bellissimi oggetti decorativi, economici e di grande effetto!

Come creare delle scatoline pasquali porta ovetti con il tetrapak | il video tutorial

Per realizzare le scatoline porta ovetti con il tetrapack, avrete bisogno di:

scatoline vuote di succhi di frutta in tetrapak

stoffe colorate

pannolenci colorati

fiocco di stoffa

occhietti adesivi in plastica

colla a caldo

mollettine di legno

ovetti di cioccolata o altri cioccolatini

forbici

vinavil

pennello

pennarello indelebile punta fine

pon pon bianco

tag o cartoncino

stecchino in legno

pennarello bianco indelebile

Per prima cosa si dovrà lavare ed asciugare alla perfezione le scatoline in tetrapak dopo averle aperte in cima. Una volta asciutte e pulite se ne livellerà il bordo superiore con delle forbici e si spennelleranno nella parte esterna con la colla vinilica. A questo punto si farà aderire la stoffa, sulle pareti della scatolina per fermare tutto con la colla a caldo.

Una volta foderata la scatola, si lascerà asciugare per qualche ora. A questo punto si potrà procedere con la decorazione. Seguendo le indicazioni del video tutorial, si taglieranno tutte le parti in pannolenci e si applicheranno sulla scatola in modo da formare i musini di un coniglietto e di una gallinella.

Si potranno inserire gli ovetti di cioccolato e fermare la scatolina con una mollettina in legno decorata con un fiocco di stoffa. Ogni scatolina potrà essere personalizzata con un tag scritto a mano. Non vi resta che seguire il video tutorial.

(Fonte: Creativemamy )

