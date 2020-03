La tapioca e tutti i suoi benefici

Non si sente spesso parlare di tapioca, questa infatti non è un alimento da poter mangiare da solo, è piuttosto un ingrediente davvero prezioso. È possibile abbinarla quindi a pietanze di vario genere, dolci e salate. Il gusto è unico e sperimentarla grazie alle nostra ricetta sarà un gioco da ragazzi.

Ecco a voi le benefica tapioca, un gusto particolare, buonissimo, da aggiungere a tanti dei nostri piatti. Riesce a rendere le pietanze prelibate e noi oggi vi proponiamo non solo delle informazioni utili su questo alimento ma anche delle preparazioni per delle ricette da leccarsi i baffi.

Cosa sono le perle di tapioca?

Ebbene sì, come le perle, regaleranno ai vostri piatti quella luce in più che spesso si spegne nella preparazione delle stesse pietanze dal lunedì alla domenica. Troppo spesso perdiamo la fantasia in cucina e talvolta per ritrovarla ci tocca osare un po’. Oggi avete l’occasione giusta per farlo servita su un piatto d’argento: la scoperta delle perle di tapioca.

L’arma sensazionale della tapioca è innanzitutto la sua altissima proprietà digestiva. I benefici che apporta alla salute sono notevoli, il benessere che dona al nostro organismo non vi permetterà di abbandonarla una volta scoperta.

La tapioca proviene dai tuberi di una pianta tropicale che si chiama manioca amara, è da questa pianta che si riesce a ricavare la fecola, come nelle patate, e questa può essere tranquillamente usata come addensante in forma diciamo compatta ma anche sotto forma di granuli quindi perle.

L’aggiunta di questo ingrediente riesce, come abbiamo detto, a conferire un alto livello di digeribilità ai piatti. Aggiunta al latte o qualsiasi altra bevanda vegetale al mattino, al momento della colazione, può condurre il nostro corpo via via ad a non pochi benefici. Dovrebbe diventare una componente della nostra routine quotidiana.

Ecco che la digestione potrebbe non essere più un problema. In molte soffrono di colite e che queste perle possono aiutare moltissimo il vostro apparato digerente. Inoltre, la tapioca, è un alimento molto nutriente e ricco di calorie buone, può essere composto un po’ come la crema di riso e quindi ottimi per i più piccini.

Essendo un addensante è possibile aggiungerla ai brodi, ai minestroni. Le perle possono combinarsi con tantissime preparazioni dolci, si sciolgono direttamente nell’acqua o in qualsiasi sostanza liquida.

La tapioca è preziosa

Abbiamo parlato di digestione perché queste benefiche perline sono altamente digeribili e povere di sodio, vengono assimilate rapidamente e aiutano tutte coloro che hanno bisogno di una dieta ipercalorica.

Queste palline si gonfiano una volta cotte o contatto con l’acqua. Le perle provengono dalle radici di manioca. È possibile reperirla in qualsiasi negozio biologico, un pochino più ostica da trovare nei normali supermercati. È tranquillamente utilizzabile per i piccini durante il periodo dello svezzamento.

Tazze dolci di tapioca

150 g di zucchero integrale

130 g di perle di tapioca

110 ml di bevanda vegetale a scelta (soia, cocco, avena ecc..)

500 ml di acqua

Sale quanto basta

Preparazione

Mettete in ammolo la tapioca per 45 minuti circa. Scolatela. Mettete l’acqua a bollire. Ad ebollizione aggiungete le perle, lo zucchero, la bevanda vegetale scelta e il pizzico di sale. Cuocete fino a che non vedrete le perle divenire trasparenti. Versate il composto in delle tazze da colazione e mettete in frigorifero. Serviteli dopo almeno 3 ore.

Vi invitiamo a sperimentare i contenitori nei quali verserete il vostro speciale dolcetto, potete usare barattoli in perfetto stile shabby chic, bicchieri particolari, per rendere i vostri dessert unici!