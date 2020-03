Ecco come creare delle graziosissime campanelle pasquali riciclando in modo creativo i cartoni delle uova.

Se cercate delle idee graziose ed economiche per creare delle decorazioni pasquali, ecco come realizzare delle bellissime ed originali campanelle pasquali riciclando i cartoni delle uova, quelli che si trovano in tutti i supermercati.

Sarà un modo davvero semplice e divertente per creare delle decorazioni per arricchire dei pacchi dono, o per esempio per chiudere un sacchetto di ovetti di cioccolato da regalare ad amici e parenti in occasione della Pasqua.

Un riciclo creativo che divertirà molto anche i bambini e darà l’occasione di passare del piacevole tempo in famiglia. Scopriamo come realizzare le campanelle pasquali.

Come creare delle campanelle pasquali riciclando i cartoni delle uova | il video tutorial

Per creare le campanelle pasquali, avrete bisogno di:

cartoni delle uova usati

forbici

lana colorata

fiocco di stoffa

fiorellini da bomboniere

pannolenci verde

colla a caldo

tag o bigliettino in carta

spago

ovetti di cioccolata

campanellino

Con un paio di forbici, ritagliare i cartoni delle uova, lasciando interi le piccole cavità dove si infila ogni uovo, queste saranno le campanelle. Una volta ricavate le campanelle in cartone si dovranno ricoprire con il filo di lana, fermando un capo del filo con la colla a caldo e arrotolandolo intorno alla campanella. Una volta ricoperta la campanella, si potranno creare con lo spago delle cappioline da inserire all’interno della campana e far fuori uscire al loro vertice.

In cima alla campanella si potrà creare un fiocco di stoffa con una fantasia adatta alla Pasqua. Con del pannolenci verde si creeranno tre foglioline da applicare con la colla a caldo. Una volta applicato il fiocco e le foglie, si potranno aggiungere dei fiorellini da bomboniera e un campanellino. All‘intero delle campanelle si inseriranno degli ovetti di cioccolato e la decorazione sarà completa e molto graziosa.

Scoprite come realizzare le campanelle pasquali seguendo il video tutorial, sarà semplice e divertente!

