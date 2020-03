La lasagna di zucchine al forno è un contorno gustoso e delicato, che si prepara in poco tempo, perfetto da servire sia a pranzo che a cena.

La lasagna di zucchine cotta al forno è un contorno che si prepara facilmente in pochissimo tempo. E’un piatto versatile che può accompagnare diversi piatti, come la carne bianca, rossa e formaggi, perfetta da servire a cena o a pranzo.

Si cuoce al forno, ha un sapore delicato e potete servire quando organizzate un aperitivo con gli amici o una festa in famiglia, tutti gradiranno.

La lasagna di zucchine si prepara con ingredienti semplici e facilmente reperibili, soprattutto vi porterà via pochissimo tempo, scopriamo come realizzarla a casa.

Lasagna di zucchine al forno

La lasagna di zucchine, la potete preparare in poco tempo seguendo la nostra ricetta, si consiglia di mangiarla calda o tiepida. Se dovesse avanzare, ma non credo perchè è davvero squisita, potete conservarla in frigo per 2 giorni in un contenitore a chiusura ermetica.

Ingredienti

8 pomodori

4 zucchine

500 g ricotta

150 g di provola

100 g di prosciutto a fette spesse

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

100 g di parmigiano grattugiato

un mazzetto di prezzemolo

3 cucchiai di pangrattato

Preparazione

Per preparare la lasagna di zucchine al forno, iniziate a lavare le zucchine, poi eliminate le estremità, tagliatele a fettine tonde con un coltello a lama sottile. Anche la provola, dovete tagliarla a fettine e lasciatele sgocciolare in uno scolapasta.

Lavate i pomodori e tagliateli a metà, adesso in una pirofila distribuite un filo di olio extravergine sul fondo, poi cospargete anche il pangrattato, in modo che durante la cottura le zucchine non si attacchino sul fondo.