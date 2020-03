Delle graziose ed originali decorazioni pasquali fai da te. Dei e delle carotine porta ovetti realizzate con il riciclo creativo dei cartoni delle uova.

La Pasqua è una festività che porta con se il profumo della primavera ed anche i suoi colori, per questo sarà divertente realizzare, soprattutto con i bambini, delle decorazioni fai da te, magari sfruttando l’immensa risorsa del riciclo creativo. Ecco come realizzare delle bellissime carotine porta ovetti riciclando i cartoni delle uova.

Il fai da te, è una delle attività che si possono proporre ai bambini quando si deve stare in casa. Il tempo scorrerà veloce e sarà per loro un’esperienza molto costruttiva e rigenerante sia per la mente che per il cuore. Ma scopriamo come realizzare queste originali carotine porta ovetti.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua fai da te | campanelle con il riciclo creativo -VIDEO-

Come realizzare le carotine porta ovetti con il riciclo creativo | il video tutorial

Per realizzare le carotine porta ovetti, avrete bisogno di:

cartoni delle uova esausti

pannolenci verde

filo di cotone arancio

pannolenci bianco

pon pon colorati

forbici

colla a caldo

fiocco di stoffa

ovetti di cioccolato

Per prima cosa si dovranno ricavare dei coni dai cartoni per le uova e ci si potrà aiutare con un paio di forbici. Una volta ricavati i coni, se ne misurerà la circonferenza con un centimetro e si taglierà un rettangolo di pannolenci verde della stessa lunghezza (le misure saranno indicate chiaramente nel video tutorial).

Una volta tagliato il rettangolo, si taglierà una frangia da un lato di esso, che diventeranno le foglie della carota e anche la chiusura della carotina porta ovetti. Il rettangolo di pannolenci sfrangiato andrà applicato all’interno dell’imbocco del cono con la colla a caldo.

Il cono andrà ricoperto con il filo di cotone arancione, arrotolandolo attorno ad esso e fermando il filo di tanto in tanto con della colla a caldo. Quando la carotina sarà interamente ricoperta, si potrà procedere alla decorazione della stessa applicando la sagoma di un coniglietto di feltro, che potrà essere ricavata a mano o acquistata. Un pon pon colorato sarà la codina del coniglio e dopo aver inserito all’interno della carota gli ovetti di cioccolato, si chiuderà con un colorato fiocco in stoffa.

Queste graziose carotine potranno essere utilizzate come segnaposto durante il pranzo pasquale, potranno essere applicate ad una colomba o altro dolce da regalare o anche, se realizzate dai bambini, potranno essere donate ai compagni di scuola. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua fai da te | Coniglio fuori porta in pannolenci -VIDEO-