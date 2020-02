Un grazioso coniglietto fuori porta in pannolenci, una decorazione pasquale di grande effetto e davvero semplice da realizzare.

La Pasqua è anche occasione per creare delle tenere decorazioni con cui allestire la casa o anche da regalare alle persone amate. Ecco come creare un graziosissimo coniglietto fuori porta in pannolenci perfetto da appendere anche in casa o per arricchire un uovo di Pasqua o una Colomba da regalare.

Il pannolenci è un materiale semplice da reperire, economico e soprattutto molto versatile nelle lavorazioni. Si presta meravigliosamente ad essere cucito ma reagisce benissimo anche ad essere assemblato con la colla a caldo. Scopriamo come realizzare questo coniglietto lilla.

Come realizzare il coniglio fuori porta in pannolenci | il video tutorial

Per realizzare il coniglio fuori porta in pannolenci, avrete bisogno di:

sagoma cartamodello del coniglio

pannolenci fantasia

spilli

forbici

ago e filo

imbottitura

lana bianca

colla a caldo

nastro di raso lilla

nastro di organza viola

nastrino di organza panna

nastrino di organza marrone

bottone

scritta buona pasqua (facoltativa)

Per prima cosa si dovrà ritagliare la sagoma del coniglietto in doppio, così da ottenere le due facce da unire insieme. Dopo averle cucite assieme, o a mano o a macchina, si provvederà a lasciare un piccolo spazio aperto per inserire l’imbottitura.

Una volta inserita l’imbottitura, il corpo del coniglio sarà pronto per essere decorato. Con la lana bianca si creerà un pon pon che sarà la coda del coniglio. Poi con dei fiocchi di raso di diverse misure e colori, si creerà una coccarda. Al centro della coccarda si potrà applicare un bottone.

Facoltativo applicare la scritta ‘buona Pasqua’ in feltro. Il coniglietto potrà essere personalizzato nei colori e nelle decorazioni, per un effetto diverso. Molto graziosa una versione in beige e bianco per una versione shabby chic.

