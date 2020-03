La torta pasquale al formaggio è una ricetta tradizionale dell’Umbria e delle Marche che viene servita durante la festività magari accompagnata da gustosi salumi. Ecco la ricetta semplice per prepararla.

La torta pasquale al formaggio, una ricetta gustosa e che non può assolutamente mancare in tavola durante la Pasqua, sia durante la colazione, che in alcune regioni italiane è molto importante che durante il pranzo. Una pasta morbida dal gusto deciso che si accompagna bene con salami dal sapore importante o ottima da gustare da sola, con un buon bicchiere di vino durante il pasto.

Scopriamo tutti i passaggi per preparare un’ottima torta di Pasqua al formaggio. Una versione davvero semplice che si potrà preparare in casa con molta facilità.

Come preparare la torta pasquale al formaggio | il video tutorial

Per preparare la torta pasquale al formaggio avrete bisogno di:

250 ml. di latte

60 grammi di lievito di birra

2 cucchiai di zucchero

700 grammi di farina ( 250 grammi di farina manitoba e 450 grammi di ’00’)

3 uova intere più un tuorlo per spennellare

100 ml. di olio extra vergine di oliva

100 grammi di pecorino grattugiato

200 grammi di formaggio Grana grattugiato

100 grammi di formaggio Groviera tagliato a piccoli dadini

2 cucchiai di sale

un pizzico di pepe nero (se gratito)

Mettere sul fuoco un pentolino con il latte e mentre si scalda aggiungervi il lievito di birra per scioglierlo completamente fino a quando si sarà intiepidito e poi si potrà togliere dal fuoco. Versare il latte con il lievito in una terrina e aggiungervi piano piano la farina, con un cucchiaio o anche a manciate, continuando a miscelare. Questa miscela andrà lasciata riposare per circa 10 minuti durante i quali si formeranno in superficie delle bollicine e questo indicherà l’inizio della lievitazione.

Continuare ad aggiungere farina miscelando e aggiungere anche le uova intere. Mescolare con il cucchiaio fino a farle incorporare all’impasto e a questo punto aggiungere l’olio di oliva, il pecorino ed il grana grattugiati. L’impasto quindi dovrà essere mescolato aggiungendo farina ed alla fine aggiungere il sale e se si gradisce del pepe nero.

A questo punto si potrà aggiungere farina fino a quando si trasferirà l’impasto sul piano di lavoro per impastarlo a mano. Si impasterà fino ad ottenere una consistenza omogenea. Il panetto ottenuto andrà coperto con un panno in cotone e lasciato lievitare per un’ora. Questa sarà la prima lievitazione.

L’impasto andrà diviso in parti uguali che andranno versate negli stampi in carta per il forno. A piacere, si potranno aggiungere dei cubetti di Groviera all’interno dell’impasto. La seconda lievitazione avverrà negli stampi che dovranno essere coperti con un panno e lasciati per circa mezz’ora. Spennellare con un rosso d’uovo la superficie delle torte e infornare a 180C° per circa 40 minuti. Tirare fuori le torte dagli stampi, lasciar raffreddare e servire.

Le torte di Pasqua al formaggio, potranno essere confezionate e regalate a parenti ed amici in occasione della Pasqua, saranno senza dubbio molto gradite.

