Ricetta di Pasqua | biscotti leggeri al limone -VIDEO

Una golosa ricetta pasquale, i biscotti leggeri al limone. Un dolcetto goloso che potrà essere servito nei giorni di festa ma anche confezionato e regalato alle persone amate.

Dei biscotti pasquali davvero golosi ma nello stesso tempo leggeri e fragranti, perfetti da gustare in occasione della Pasqua e ottimi per un palato che ama i gusti raffinati, perfetti accompagnati da un liquore, ma anche gustati con un tea o per colazione.

Scopriamo come preparare questi biscotti leggeri al limone e a forma di colombina, che potranno diventare anche un bel regalo di Pasqua, magari confezionandoli in un barattolo di latta o di vetro decorato per l’occasione.

Come preparare i biscotti pasquali al limone | il video tutorial

Per preparare i biscotti pasquali al limone, avrete bisogno di:

175 grammi di farina bianca ’00’

75 grammi di farina di riso

60 grammi di uova

scorza grattugiata di un limone

20 ml di succo di limone biologico

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

50 grammi di burro

30 ml. di latte

70 grammi di zucchero

1 presa di sale

Per la decorazione

50 grammi di zucchero a velo

1-2 cucchiai di acqua

colorante blu

colorante giallo

colorante rosso

1 cucchiaio di perline argentate

Per prima cosa bisognerà setacciare la farina bianca con la farina di riso e versarle in una ciotola assieme al lievito. Unire alle farina anche lo zucchero ed il sale e la scorza di limone grattugiata.

Poi unire l’uovo e il succo di limone agli ingredienti secchi. Nel frattempo sciogliere il burro ed unirlo agli altri ingredienti, miscelare l’impasto aggiungendo il latte. Mescolare e lavorare fino a quando si ottiene un impasto omogeneo e maneggiabile. Creare un panetto, avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare per un ora.

Intanto preriscaldare il forno a 180C° e stendere l’impasto che ha riposato con il mattarello. La sfoglia dovrà essere di mezzo centimetro. Tagliare con lo stampino a forma di colomba o altri simboli pasquali i biscotti, adagiarli su una teglia ricoperta da carta forno e cuocere per circa 15 minuti.

Una volta terminata la cottura i biscotti andranno fatti raffreddare per poi essere decorati. Per preparare la glassa, si dovrà miscelare lo zucchero a velo con l’acqua. La glassa potrà essere colorata a piacere con poche gocce di colorante alimentare.

Procedere all’inserimento della glassa in un sac a poche e decorare i biscotti a piacere. La decorazione potrà essere arricchita con delle perline di zucchero argentate. Non vi resta che seguire il video tutorial!

