Piantine di ciclamino con il pannolenci fai da te -VIDEO

La Pasqua è alle porte e realizzare delle piantine di ciclamino in pannolenci fatte a mano sarà un modo creativo di passare il tempo e anche di veicolare un messaggio d’affetto in modo unico.

Il fai da te è una risorsa molto importante nella vita di tutti i giorni, un hobby che per molte persone si è addirittura sviluppato in un’attività lavorativa. Sono molte le occasioni per omaggiare qualcuno di una bella piantina fiorita e oggi impareremo come creare una graziosa pianti di ciclamini con il pannolenci, un materiale davvero versatile semplice da reperire e anche economico.

Sarà molto divertente coinvolgere i bambini a realizzare delle piantine, magari da donare ai nonni in occasione della Pasqua. Scopriamo tutti i passaggi per creare questi originali manufatti.

Come realizzare delle piantine di ciclamini con il pannolenci | il video tutorial

Per realizzare le piantine di ciclamino con il pannolenci, avrete bisogno di:

pannolenci rosa (o altro colore)

pannolenci verde

matita

forbici

gessetto rosa

pon pon gialli

colla a caldo

fil di ferro

flora tape da fioristi verde

gessetto bianco

gessetto verde

spugna da fioristi

vasetto in terracotta

Creare la piantina ci ciclamini sarà davvero divertente e facile. Per prima cosa si dovranno disegnare e ritagliare i petali dei fiori e con un gessetto rosa creare delle sfumature. Al centro della corolla di petali, si incollerà un pon pon giallo per poi incollare i petali ad esso con la colla a caldo. A questo punto i petali si potranno rigirare e chiudere verso il pon pon per formare il fiore di ciclamino.

Una volta creati i fiori si potranno creare i gambi, tagliando il fil di ferro a misura e ricoprendolo con il flora tape da fiorista. I gambi andranno piegati e incollati all’interno dei petali dei ciclamini.

A questo punto si potranno ritagliare le foglie, seguendo la sagoma di un cuore e dopo averli ritagliati si potrà crearne le venature sfumandole con un gessetto bianco e uno verde. I ciclamini con rami e foglie sono completati, non resta che inserire in un vasetto di terracotta della spugna per fioristi ed infilare i ciclamini in essa.

La piantina è completa e potrà essere confezionata come una vera, magari legando ad essa una bustina di ovetti di cioccolato in occasione della Pasqua.

