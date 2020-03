Meditare è un’attività che fa bene al corpo e allo spirito. Ecco come iniziare a praticarla da casa.

Quando si parla di meditazione, molti tendono ad immaginare chissà quali tecniche difficili da mettere in pratica e per le quali è necessario frequentare corsi su corsi. In realtà la meditazione è qualcosa di estremamente semplice e per certi versi persino istintivo.

Entrare in uno stato meditativo è infatti una cosa che prima o poi è capitata un po’ a tutti e anche se farlo a comando può risultare difficile, ci sono diverse tecniche che, se ben osservate, possono portare a mettere in pratica una meditazione in grado di far sentire meglio e di alleggerire la vita e i pensieri su di essa. Scopriamo quindi come fare a meditare iniziando a praticare questa disciplina da casa.

Meditare: ecco come farlo da casa

Per prima cosa va precisato che meditare significa fare spazio nella propria mente in modo da imparare a pensare in modo costruttivo, diventando pian piano sempre più presenti a se stessi ed in grado di gestire le emozioni che si provano.

Si tratta di una capacità che può essere più o meno innata ma che tutti possono sviluppare e farlo è così positivo da dare un senso di benessere a chiunque scelga di provarci.

Un altro aspetto positivo della meditazione è che non è necessario seguire dei corsi per iniziare. In commercio ci sono diversi libri che spiegano le varie pratiche e altri che aiutano a comprendere le basi. Esistono anche diversi video reperibili online che mostrano i primi passi per iniziare ed addentrarsi in modo sempre più accurato nella meditazione. Si tratta di regole che sono semplici e comuni per tutti e che una volta messe in pratica, nella peggiore delle ipotesi e anche se non si dovesse riuscire a meditare, aiuteranno sicuramente a rilassarsi. Un risultato che già da solo è più che positivo, no?

Proviamo quindi a vedere come iniziare a meditare anche da casa.

Scegliere un posto silenzioso. Per meditare è necessario annullare tutto ciò che c’è intorno. È importante, quindi, trovare un punto della casa che sia tranquillo e silenzioso. Se proprio non c’è altro modo, si può scegliere di chiudersi in camera, sedersi sul letto e ascoltare con le cuffiette una musica adatta alla meditazione. Se ne trovano tante anche gratuitamente sul web e possono attutire eventuali rumori in sottofondo.

Mettersi comodi. Altro requisito necessario per meditare nel modo corretto è quello di scegliere un abbigliamento comodo. In genere è consigliata la posizione del loto ma si può optare per una più comune a gambe incrociate e con schiena dritta. Se anche questa non dovesse andar bene si può optare per quella distesi nel letto. Le prime volte, però, è molto facile che ci si addormenti.

Controllare la respirazione. La meditazione è fatta per buona parte dalla respirazione. Questa deve essere calma, rilassata e sopratutto profonda. Si deve inspirare dal naso ed espirare dalla bocca e si deve sentire il respiro dentro di se. Questa fase è molto importante perché una buona respirazione aiuta e rende più performante la meditazione.

Mantenere la mente libera. Questa è la fase più delicata che poi è anche quella dell’inizio vero e proprio della pratica meditativa. La mente dovrà restare sgombra e all’inizio sarà praticamente impossibile. Diversi pensieri si accavalleranno tra loro, si sentirà la posizione scomoda, si avvertirà prurito, bisogno di tossire, etc… Per facilitare le cose si può iniziare contando e ricominciando da capo ogni qual volta un pensiero arriverà a distrarre dai numeri.

Avere pazienza. Per meditare occorre pazienza e per molti, esercitarsi nella meditazione sarà, prima di tutto, fare un corso in tal senso. I primi tempi è probabile che anche 5 minuti sembrino un’eternità. Il consiglio è quindi quello di non porsi limiti e di non avere fretta. Si può iniziare impostando una sveglia dopo 10 minuti e andare avanti aumentando il tempo a disposizione di volta in volta. Ciò che conta è meditare in modo che, farlo sia piacevole e mai il contrario.

Gli effetti della meditazione

Perché fa bene meditare? A dirla tutta questa domanda ha ben più di una risposta. Meditare, infatti, fa bene sotto diversi aspetti. Per prima cosa allevia lo stress e aiuta a sgomberare la mente e come se non bastasse aiuta anche l’organismo, abbassando i livelli di cortisolo (ormone dello stress), aiutando a prendere sonno più facilmente la sera, allontanando ansie e nervosismo, etc… Ecco alcuni dei benefici più importanti che si possono ottenere con la meditazione.

Aiuta a rilassarsi

Riduce lo stress

Rinforza il sistema immunitario

Migliora la salute del cuore

Riduce il dolore fisico

Aumenta la memoria

Rallenta il battito cardiaco

Allevia i dolori del ciclo

Aiuta a dimagrire rivelandosi un’alleata nella dieta

Aumenta l’autostima

Dona un piacevole senso di calma

Rende più empatici

Aumenta la consapevolezza di se

Aiuta ad essere maggiormente padroni dei propri pensieri

Allevia gli stati ansiosi

Dona un miglior approccio alla vita

Rallenta la pressione cardiaca

Stimola la concentrazione

Dona maggior energia

Migliora la qualità del sonno

Questi sono solo alcuni dei benefici a cui porta la meditazione e la cosa più bella è che non bisogna diventare esperti per goderne. Già dal primo tentativo, infatti, si sarà fatto un passo in avanti nel percorso.

Inoltre, come se non bastasse, meditare è un buon modo per combattere la noia e per rendere più proficui i pomeriggi trascorsi in casa quando non si ha niente di meglio da fare.