Ciambellone della nonna | la ricetta semplice -VIDEO

La ricetta semplice e gustosa del Ciambellone della nonna. Un dolce rustico e gustoso perfetto per una prima colazione o una merenda.

Siete alla ricerca di un dolce, semplice, genuino ed economico da servire alla vostra famiglia? Il Ciambellone della nonna sarà perfetto per una ricca colazione e una golosa merenda. Perfetto da servire ai bambini ma anche da gustare di fronte ad una tazza di tea o ad un caffè.

Scopriamo tutti i passaggi per preparare il ciambellone più gustoso che ci sia. La ricetta prevede anche l’utilizzo dell’uvetta e dell’arancia candita, ma il risultato sarà comunque ottimo anche senza aggiungere questi ingredienti.

Come preparare il Ciambellone della nonna | il video tutorial

Per preparare il Ciambellone della nonna, avrete bisogno di:

500 grammi di farina ’00’

300 grammi di zucchero

250 grammi di burro a temperatura ambiente

250 grammi di latte intero

275 grammi di uova intere

75 grammi di uvetta

50 grammi di arancia candita

scorza e succo di un’arancia

scorza di un limone

1 baccello di vaniglia

16 grammi di lievito per dolci

Per ungere lo stampo occorrerà una parte di burro e della farina ’00’ e per decorare il Ciambellone andrà benissimo una spolverata di zucchero a velo.

Le prima cosa da fare sarà grattugiare la scorza di limone, la scorza di arancia e spremere il succo di quest’ultima. Tenere da parte tutto in ciotoline separate. Sciacquare l’uvetta e metterla in ammollo nel succo d’arancia.

Setacciare la farina con il lievito e versarla in una terrina mescolando. Appena fatta questa operazione provvedere ad accendere il forno per riscaldarlo e imburrare lo stampo per il ciambellone.

In una ciotola versare il burro morbido con le scorze di limone e arancia, i semi di vaniglia e lo zucchero. Miscelare con una frusta. Unire poi le uova continuando a miscelare l’impasto. Aggiungere poi la miscela di farina e lievito sempre con le fruste attive e versando un cucchiaio alla volta. Unire anche il latte tiepido.

A questo punto si potrà scolare l’uvetta, spolverizzarla con della farina e unirla ad un primo strato di impasto assieme all‘arancia candita. Versare poi il resto dell’impasto e cuocere in forno pre riscaldato a 180C° in modalità statica per circa un’ora. Una volta sfornato, lasciar raffreddare e spolverizzare con lo zucchero a velo.

