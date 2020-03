Coronavirus, negozi aperti e chiusi dopo le nuove restrizioni decise dal Governo per ridurre il numero dei contagi: l’elenco completo.

Quali negozi continueranno a restare aperti e quali, invece, chiuderanno dopo il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per far fronte all’emergenza coronavirus? Andiamo a scoprire l’elenco completo.

Dopo l’annuncio dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato la pandemia da coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha risposto all’eppello del presidente della Lombardia, Fontana e delle altre regioni che avevano chiesto di fermare tutto tranne gli alimentari e i servizi essenziali.

Con il decreto firmato da Conte l’11 marzo 2020, sono sospese tutte le attività commerciale al dettaglio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, regolamente aperte così come le attività nel seguente elenco:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Aperte anche le attività di seguito:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.

Fonte: http://www.governo.it