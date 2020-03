Ricetta di Pasqua | Torta vegana con le mandorle -VIDEO

Una ricetta vegana, dolcissima e perfetta per la Pasqua, una torta con le mandorle che ricorda il gusto della classica Colomba, ma la cui preparazione è davvero semplice.

Una torta di Pasqua davvero golosa e anche bella da guardare ma che non contiene nessun ingrediente di origine animale. Un dolce vegano che non ha nulla da invidiare alle classiche torte con burro, latte e uova e che conquisterà il palato di tutti al primo assaggio.

Scopriamo come preparare questa torta pasquale con le mandorle seguendo tutti i passaggi in una pratica video ricetta. La Pasqua è vicina e la torta potrà anche essere un gradito dono da fare alle persone amate.

Come preparare la torta di Pasqua vegana | il video tutorial

Per preparare la torta di Pasqua vegana alle mandorle, avrai bisogno di:

200 grammi di farina di tipo ‘2’

120 grammi di zucchero di canna

140 grammi di burro di soia

140 ml. di latte di soia

8 grammi di lievito per dolci cremortartaro

4 grammi di vaniglia in polvere

1 pizzico di sale

30 grammi di arance candite

40 grammi di mandorle

zucchero in grani quanto basta

buccia di mezza arancia

50 grammi di amido di mais

Per prima cosa si dovranno setacciare tutti gli ingredienti secchi e versarli in una terrina. Quindi la farina, il lievito, l’amido di mais, il sale, la vaniglia e la scorza dell’arancia . In un’altra ciotola andranno miscelati il burro di soia e lo zucchero. Si potrà fare con una frusta elettrica, con una manuale o se si ha in una planetaria.

A questo punto si potranno miscelare il burro montato con gli ingredienti secchi e il latte vegetale fino ad ottenere un impasto omogeneo, a questo punto si potranno aggiungere i canditi e mescolare.

L’impasto si dovrà versare in una tortiera precedentemente oliata o foderata di carta forno. La superficie della torta andrà decorata con mandorle tritate e zucchero in grani, proprio come la classica Colomba pasquale.

Cuocere in forno a modalità statica a 175C° per circa 45 minuti. Lasciar raffreddare la torta di Pasqua vegana prima di servirla.

(Fonte: Vegolosi.it)

