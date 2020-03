Le uova di cioccolato sono il simbolo materiale della festa di Pasqua, un dono che fa piacere donare ai bambini ma anche agli adulti se finemente decorate. Ecco come decorare le uova di cioccolato con la ghiaccia reale.

Delle graziosissime uova di cioccolato decorate a mano che potranno arricchire la tavola di pasqua o essere confezionate e regalate alle persone amate. Un piccolo capolavoro di creatività che rappresenta un originale e colorato passatempo, sia per gli adulti che per i bambini più grandi.

La ghiaccia reale è una risorsa molto versatile in pasticceria e si presta alla decorazione di biscotti e anche di golosi cioccolatini e perché no anche delle uova di cioccolato. Scopriamo come decorare le uova in modo semplice e divertente.

Come decorare le uova di cioccolato a mano | il video tutorial

Per decorare le uova di cioccolato avrete bisogno di:

210 grammi di zucchero a velo setacciato

30 grammi di albume d’uovo pastorizzato

1 grammo di cremor tartaro

15 gocce di succo di limone

coloranti alimentari

sac a poche usa e getta

beccucci diverse forme per sac a poche

frusta elettrica per dolci o planetaria

Per prima cosa si dovrà preparare la ghiccia reale, setacciando e versando lo zucchero a velo in una ciotola a cui si aggiungerà l’albume d’uovo e il succo di limone e il cremor tartaro. Frullare fino ad ottenere un impasto molto secco e spumoso che resti abbastanza rigido se preso al cucchiaio.

A questo punto si dovrà dividere la ghiaccia di colore bianco in diverse ciotoline per poterla colorare con i coloranti alimentari. I colori pastello saranno perfetti per la Pasqua e con l’aiuto di una spatola in silicone e aggiungendo una goccia o una puntina di colorante alla volta, si potrà raggiungere l’intensità di colore desiderata.

Una volta creati i diversi colori, si potranno inserire in sac a poche usa e getta e con i diversi beccucci, creare tante decorazioni floreali sulle uova di cioccolato. Le uova potranno essere piccole, di quelle che si trovano facilmente in ogni supermercato tutto l’anno, oppure si potranno acquistare delle uova grandi, che dopo aver decorato, si potranno confezionare con del cellophane trasparente per apparire in tutta la loro bellezza.

Decorare le uova di Pasqua sarà un modo di passare il tempo anche in questo periodo così particolare in cui si è costretti in casa a causa dell’emergenza da Coronavirus.

