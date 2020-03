Il pane è un alimento che nessuno riesce a rinunciare, di seguito troverete 6 preparazioni facili da poter preparare a casa secondo i vostri gusti.

Il pane è uno degli alimenti più conosciuti al mondo, non solo, anche il più consumato, per accompagnare diverse pietanze dai secondi fino ai contorni.

E’ perfetto da farcire con affettati, formaggi e verdure, da poter consumare fuori casa, magari ad un bel pic-nic o per un pranzo in ufficio. Non esiste un solo tipo di pane, ma ci sono tantissime varianti, che differiscono per il tipo di farina, lievito e preparazione della forma.

Il pane si può preparare con farina integrale, con manitoba, senza glutine ( si fa riferimento a farine di legumi), con frumento e ai cerali, ma esistono tantissime varianti, che prevede l’aggiunta di semi, cereali, olive e salumi.

Gli ingredienti base per la preparazione di questo alimento sono: farina, acqua, sale e lievito, con aggiunte di diversi ingredienti e tempi di lavorazione diversi. Si può preparare il pane sia con la lenta lievitazione oppure senza.

Le diverse preparazioni del pane, dipendono tantissimo dai luoghi dove viene preparato, rispettando le tradizioni tramandate da generazione in generazione.

Nonostante tante tipologie, il pane è un alimento che riscontra un enorme successo, indipendentemente dagli ingredienti scelti, inoltre si può preparare anche casa seguendo le nostre ricette facili.

Pane: 6 preparazioni facili e veloci

Di seguito troverete 6 ricette per preparare il pane con ingredienti e lieviti differenti, le preparazioni sono semplici e vi aiuteranno passo passo nella realizzazione.

1 – Pane con lievito di birra, farina 00 e senza olio

Il pane è preparato con la farina molto raffinata 00 e con lievito di birra, richiede pochissimi ingredienti e di semplice preparazione. Perfetto per accompagnare tantissimi contorni e non solo. (clicca qui per la ricetta)

2 – Pane casareccio con olio

Il pane casereccio è una delle tipologie di pane più conosciute al mondo, il tipico pane che veniva preparato dalle massaie. Ancora oggi, si prepara per accompagnare diversi piatti, occorrono pochi ingredienti e olio di gomito. (cliccate qui per la ricetta)

3 – Pane di farro e grano saraceno

Il pane preparato con la farina di farro e grano saraceno ha un sapore delicato, leggero perchè è a lenta lievitazione. Perfetto anche da preparare bruschette, basta tagliare qualche fettina e riscaldarle nel forno, condendo con un filo di olio extravergine d’oliva e un pò di origano. (cliccate qui per la ricetta)

4 – Pane con farina di mandorle e cocco

E’ una versione molto particolare, perchè non si gonfia tanto, una variante differente tra quelle sopra elencate perchè si prepara con il lievito per dolci. Quindi consigliato anche per la prima colazione, accompagnato con marmellata, miele e crema alla nocciola spalmabile. (cliccate qui per la ricetta)

5 – Treccia di pane alle olive

E’ una treccia che si prepara con la farina di manitoba e il lievito di birra secco, perfetto per chi ama l’olio e le olive, un piatto vegano. Un pane perfetto da gustare con formaggi e salumi, delizierà tutti i vostri commensali. (clicca qui per la ricetta)

6 – Pane nero al carbone vegetale

Il pane al carbone vegetale è una valida alternativa per le persone che soffrono di gonfiore addominale, infatti è sconsigliato in questi casi mangiare troppi prodotti lievitati. Scopriamo come realizzare questa ricetta. (clicca qui per la ricetta)