La colazione è il primo pasto della giornata a cui nessuno deve rinunciare, perchè ci fornisce l’energia giusta per iniziare la giornata.

Se si salta oppure si mangiano cibi troppo calorici e poco salutari non va per niente bene.

Se la mattina bevete solo un pò di caffè o del cappuccino, poi mangiante un cornetto al bar non va per niente bene.

La scelta di consumare alimenti ricchi di grassi e zuccheri raffinati, rende più lenta la digestione sovraccaricando l’apparato digestivo di tossine. Scopriamo perchè è importante fare colazione e quali cibi mangiare.

Colazione: perchè è importante?

Saltare la colazione, non è una scelta saggia, perchè per iniziare la giornata con il piede giusto, assumendo determinati nutrienti, senza eccedere, ci fornisce il 20% del fabbisogno giornaliero in termini di calorie.

Quando il nostro stomaco è vuoto o semivuoto, ci si ritrova in una fame nervosa che ci spinge a mangiare qualsiasi cosa ci passa davanti ai nostri occhi.

Ricordate che una colazione scarsa o inesistente fa rallentare il metabolismo.

I nutrienti da assumere con la colazione, sono consigliabili quelli a lenta assimilazione come:

prodotti con lievitazione naturale

alimenti integrali.

Per quanto riguarda le proteine, spesse vengono dimenticate, ma sono molto importanti in quanto ci inducono un senso di sazietà e contribuiscono a rendere più efficiente il nostro organismo, aiutando anche la funzionalità dei muscoli.

I grassi , invece sono i nutrienti più temuti da tutti, si devono assumere perchè il nostro organismo ha bisogno di tutto, ma sempre con moderazione.

Il tipo di colazione da fare dipende:

età

stile di vita

se si pratica sport

gusti personali

Alimenti da preferire a colazione

Cereali a colazione Fonte:PixabayCi sono alcuni alimenti che sono da evitare a colazione, mentre altri da preferire, vediamo nello specifico.

Alimenti sconsigliati:

merendine, brioches che contengono zuccheri raffinati e i grassi saturi;

che contengono zuccheri raffinati e i grassi saturi; burro : è ricco di grassi saturi

: è ricco di grassi saturi marmellata: da consumare con moderazione, preferibile quella senza zuccheri aggiunti.

Alimenti da mangiare a colazione

latte vaccino: se non avete alcuna intolleranza;

latte vegetale: come di riso, di avena,di mandorla, di cocco e di soia;

yogurt ricco di fermenti lattici;

cereali: come il muesli o i fiocchi di cereali integrali

corn-flakes

gallette di riso

marmellata: preferibilmente preparata in casa o industriale senza zuccheri aggiunti;

pane integrale con del miele

biscotti fatti in casa: che contengono pochi zuccheri e grassi saturi, magari da preparare con lo zucchero di canna;

frutta fresca

pancake fatti in casa

mandorle e noci : che sono ricche di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6;

: che sono ricche di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6; uova

salmone affumicato

bresaola

E’ importante variare la colazione

Non solo è importante mangiare sano e non saltare la colazione, ma anche variare, senza ripetersi ogni giorno con gli stessi alimenti.

Purtroppo a differenza degli altri pasti, con la colazione c’è il rischio di ripetersi in quanto tendiamo a mangiare sempre gli stessi biscotti, bere lo stesso latte, mangiare lo stesso yogurt.

Ogni tanto potremmo sostituire il latte con del tè o con una spremuta di arancia. Variare l’alimentazione è fondamentale, basta alternare biscotti integrali con delle fette biscottate integrali o ai cereali, oppure mettere nello yogurt dei cereali o della frutta secca.