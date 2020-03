Proveremo a scoprire come poter sostituire le attrezzature che siamo solite trovare in palestra con qualcosa che si trova in casa nostra e che possiamo utilizzare in tutta sicurezza e praticità. Esistono infatti vari oggetti ai quali non abbiamo mai pensato ma che possono fungere ad esempio da pesi. Sostituzione delle attrezzature di allenamento a casa. Guida completa.

Senza dubbio l’allenamento va di pari passo al recupero e all’alimentazione. Questi sono i tre pilastri per chi fa sport. Riuscire a capire anche i propri limiti attraverso l’allenamento è sinonimo di aver centrato il reale beneficio che questo può portare. Per non rinunciare alla nostra regolare attività fisica in questo particolare periodo possiamo riuscire a capire con quali strumenti sostituire le attrezzature della palestra.

Quanto è importante allenarsi

L’allenamento riguarda appunto la costanza e la metodicità con la quale riusciamo a portare avanti, ad esempio una scheda ad hoc per noi per un lungo periodo di tempo. Sono due tipi di allenamento una tipologia di allenamento che riguarda l’abitudine a praticare attività fisica, l’altra si riferisce ad una preparazione molto più specifica e metodica come una gara sportiva.

Leggi anche >>>

Per chi è abituato a praticare la seconda opzione citata, ci rendiamo conto di quanto questo specifico periodo sia realmente critico. Non entreremo in merito a tal proposito e ci limiteremo a esporre delle alternative casalinghe per chi pratica semplicemente degli esercizi mirati e un’attività fisica costante.

Non perdere la voglia proprio ora che siete costretti a casa è molto importante per tener viva la nostra fame di allenamento e soprattutto tenerci in forma e in salute. In questo periodo l’attività fisica è spesso accompagnata da una serie di categorie di hobby che hanno cadenze differenti. Troviamo per esempio, molto praticata la cucina ma anche la lettura il giardinaggio il modellismo, queste come me l’allenamento sono tutte attività che riescono a distogliere la mente dalle preoccupazioni ed ai pensieri usuali consentendo di farli depositare da una parte senza costringerci a te analizzarli e a pensarci continuamente.

Leggi anche >>>

Te di voi si staranno chiedendo: come faccio a praticare la mia oretta di attività fisica senza le attrezzature che utilizzo di solito nella mia palestra? Oppure, come posso riuscire ad organizzarmi in uno spazio piccolo non avendo a disposizione un garage, una sala rustica, una mansarda?

Una semplice e breve guida per sostituire le attrezzature di allenamento a casa

Fred e quindi chiedendo cosa abbiamo in casa che può fungere da attrezzatura da allenamento o per di più da pesi. Iniziamo col dire che lo scoraggiarsi non deve essere minimamente menzionato, poiché, l’allenamento in casa con tutto ciò che abbiamo a disposizione garantisce senza dubbio la stessa efficienza se fatto in maniera corretta.

Quanto riguarda la prima parte dell’allenamento, che prevede per tutti un 10-15 minuti di riscaldamento, siamo a dedicarci alla visualizzazione di molteplici video sul web che ci indicano attività da seguire passo passo per quanto riguarda la fase di riscaldamento.

Per te di voi avranno senz’altro introdotto una seconda parte che riguarda la resistenza. Quando parliamo di resistenza, nella maggior parte dei casi, vengono messi in pratica delle brevi hit di allenamento. Queste hit di allenamento sono facilmente reperibili nella web sulla vostro canale video preferito, ogni seduta breve prevede degli esercizi che si alternano tra brevi fasi di riposo e di esercizio.

Leggi anche >>>

Abbiamo risolto la prima fase dell’allenamento con un pc, una tv, un tablet, oppure un semplice smartphone. Ora entriamo nello specifico con la parte dedicata agli esercizi.

Di seguito vi mostreremo due video Instagram che chiarificano l’utilizzo di tutti gli strumenti che possiamo trovare nella nostra casa, il poco spazio di cui abbiamo bisogno, e tanta tanta forza di volontà dovremmo necessariamente sprigionare.

(per vedere il primo video Instagram cliccate qui)

Una breve lista delle attrezzature da organizzare

Una scopa

Uno zaino (da riempire, bello carico, magari con libri per chi è abituato a fare molti pesi.

Un asciugamano lungo e uno poco più corto

Una sedia stabile

Delle bottiglie di acqua (per aumentare il peso una cassetta di acqua intera)

Un tavolo da cucina

(per vedere il secondo video Instagram cliccate qui)

Riuscire portare avanti un’attività fisica costante è l’arma migliore per distogliere il nostro cervello dalle preoccupazioni e dalle ansie odierni e per garantirci sempre la nostra salute psicofisica.

Nota bene: non dimenticare mai la giusta dose finale di stretching, pilates o yoga.