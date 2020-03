Pasqua fai da te | segnaposto con coniglietti -VIDEO

Dei graziosissimi segnaposto pasquali che si potranno realizzare riciclando le mini starlight in alluminio. Un soggetto tenero come il coniglietto in deliziosi colori pastello tipici della Primavera.

Il pranzo di Pasqua, in questo periodo storico è davvero in dubbio se si potrà passare con i parenti al completo come di tradizione, tutto ciò a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese. Nonostante ciò, dedicarsi ad un hobby creativo, potrà aiutarci a far passare il tempo e soprattutto potrà aiutare i bambini a concentrarsi su qualcosa di divertente, perché la Pasqua per loro, dovrà essere sempre una festa bellissima e piena di colori.

Impariamo come realizzare dei graziosi segnaposto pasquali con tanti coniglietti. I materiali utilizzati sono davvero semplici e sarà anche l’occasione per riciclare le vaschettine in alluminio delle candeline starlight in modo creativo.

Come realizzare i segnaposto pasquali con i coniglietti | il video tutorial

Per realizzare i segnaposto pasquali con i coniglietti, avrete bisogno di:

candeline starlight esauste

nastro decorativo in pizzo o stoffa

paglietta decorativa verde

pon pon colorati

cartoncino verde

cartoncino rosa

matita

forbici

colla a caldo

mini decorazioni

spugna per fioristi

cannuccia di carta

taglierino

pennarello a punta fine

La prima cosa da fare sarà eliminare il tondino in alluminio dello stoppino esausto al centro della vaschetta della candelina. Poi con la stessa, si potrà tracciare sulla spugna da fioristi la sagoma e ritagliare la porzione di spugna.

Una volta riempita con la spugna si potrà decorare il bordo della vaschetta con un nastro di pizzo o altra passamaneria, utilizzando la colla a caldo. Una volta decorata la vaschetta si procederà con l’infilare al centro della vaschetta la cannuccia di carta e incollare alla base la paglietta decorativa.

A questo punto si dovranno ritagliare una sagoma rotonda dal cartoncino verde e una sagoma di coniglietto dal cartoncino rosa. Lo si potrà fare con una fustellatrice professionale o scaricando e ricalcando da internet delle sagome. Una volta ritagliati con le forbici le sagome, si incollerà il coniglietto al centro del cerchio e si decorerà attaccando un pon pon al posto della codina e una piccola decorazione sul collo. Potrà essere anche un piccolo fiocchetto. Alla base della cannuccia, poi, si dovranno incollare tre piccole uova colorate, che si potranno ottenere ovalizzando con le mani dei piccoli pon pon.

Adesso non resta che applicare la bandierina con il nome del commensale. Si taglierà una piccola striscia di cartoncino a cui si faranno le code doppie con le forbici. Su di un lato si potrà scrivere il nome.

I segnaposto potranno essere personalizzati nei colori e nelle decorazioni e i coniglietti potranno essere anche sostituiti da teneri pulcini. Non vi resta che guardare il video tutorial!

