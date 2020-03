5 errori che tutte le donne commettono quando usando il mascara

Il mascara è un must. Amplifica la bellezza degli occhi e cirende irresistibili a patto che non si commettano questi 5 errori.

Il mascara è un elemento indispensabile nel beauty case di una donna che desidera apparire bella e stupire gli altri valorizzando il suo aspetto fisico.

Il trucco è un grande alleato per cancellare le imperfezioni o il risultato di notti insonni. Che tu esca di casa oppure no, che tu sia giovanissima o adulta, single o sposata, madre, figlia, nonna o semplicemente un’amica, inizia la tua giornata con un filo di trucco.

Esagera oppure accontentarti di un aspetto sobrio acqua e sapone, in ogni caso non puoi non mettere il mascara per dare intensità al tuo sguardo ma attenzione a non commettere questi 5 errori comuni.

5 errori che tutte le donne commettono quando mettono il mascara

Oggi abbiamo accesso a cosmetici di ogni tipo e possiamo scegliere liberamente tra un’infinita gamma di prodotti appartenenti ai diversi marchi, prodotti realizzati con ingredienti specifici, cruelty free e di variegate forme e colori. Difronte a tale vastità e moltitudine di prodotti scegliere la crema, il rossetto o il correttore giusto sembra un’impresa. Anche il mascara non sfugge al fatidico quesito: come si fa a scegliere il mascara adatto?

Il problema è che, nonostante il tempo speso per scegliere quello giusto e il denaro speso per quello più costoso, la maggior parte delle donne si lamenta di non ottenere gli effetti promessi dai produttori nenche lontanamente, così nel beauty finiamo per collezionare mascara che non mettiamo. E se non fosse colpa del mascara ma del modo in cui lo mettiamo? Probabilmente anche tu stai commettendo uno dei 5 errori comuni che si fanno quando si usa questo prodotto:

1. Scelta impropria del tipo di mascara

Ogni mascara è progettato per creare un effetto diverso e questo effetto solitamente è dato dal pennello. Quindi più che il mascara, a fare la differenza è il pennello progettato per metterlo. Esistono pennelli più spessi che danno volume, quelli sottili che allungano le ciglia, quelli curvi che le piegano, ecc.. Pertanto non tutti i mascara ti faranno ottenere il risultato sperato.

2. Uso improprio di un piegaciglia

Anche se alcune donne sono restie ad usare questo strumento, temendo che possa in qualche modo danneggiare le ciglia, il piegaciglia, se usato correttamente valorizza molto l’effetto del mascara. Ricorda sempre che quando lo usi di non afferrare la pelle della palpebra ma solo le ciglia e di tenerlo in posa per 10 secondi. Vedrai che i risultati sono immediatamente visibili!

3. Applicazione inadeguata

Il mascara deve essere applicato con un certo criterio. Il pennello deve essere passato sulle ciglia 2 o 3 volte se si vuole ottenere uno sguardo profondo e ottenere il giusto volume. Esagerando con la quantità del cosmetico rovineremo l’intero risultato. Inoltre evitare di applicare il mascara più volte di seguito, ma bisogna attendere che il primo strato si asciughi per mettere il secondo e il terzo, un po come fate con lo smalto sulle unghie. In questo modo eviterete che le ciglia si attacchino e che si formino grumi, ma sembreranno naturalmente voluminose.

4. Il modo in cui si imbeve il mascara è sbagliato



Così come tendiamo ad agitare la lacca prima di spruzzarla sui capelli, tendiamo quasi universlmente a infilare ripetutamente il pennello del mascara dentro la sua bottigllietta per impregnare di mascara il pennello. Molto probabilmente anche tu hai questa abitudine ma è talmente innata da non averci mai prestato attenzione. Vogliamo metterti in guardia contro questo gesto di pompare l’aria all’interno del cosmetico. Estrarre e mettere il pennello mascara più volte di seguito farà solo seccare il tuo mascara più velocemente del previsto e consentirà ai batteri di entrare nella bottiglietta.

5. Ombretti

Per finire abbiamo riservato per voi un consiglio molto utile. Se desideri mettere l’ombretto, fallo prima di applicare il mascara. Potresti pensare che l’ordine non sia cruciale, ma in effetti se usi il mascara prima dell’ombretto, i tuoi ombretti si depositeranno sulle ciglia di cui ti sei tanto preso cura e tutti i tuoi sforzi saranno vanificati. Fare le cose nel giusto ordine ti eviterà di fare disastri.