15 giochi fai da te da costruire in casa con e per i bambini per passare il tempo in modo creativo durante questo particolare periodo in cui l’emergenza Coronavirus ci ha costretti in casa per la salute di tutti.

I bambini sono il nostro futuro e l’antidoto migliore per vivere il presente, anche quello più duro. In questo momento in cui tutti ‘restiamo a casa’ per limitare il contagio da Coronavirus, i più piccoli sono senza dubbio coloro che pagano le conseguenze più dure, allontanati dalla loro routine quotidiana, dalla scuola e soprattutto dai loro amici. Quello che possiamo fare noi adulti è centrarci su di loro, come di solito presi dal lavoro e dagli impegni quotidiani non riusciamo a fare.

Creare una nuova routine casalinga, in cui impegnarli negli impegni di studio ma soprattutto di gioco, creando per loro occasioni in cui costruire, divertirsi e soprattutto vivere momenti indimenticabili assieme alla mamma e al papà.

Abbiamo selezionato per voi 15 giochi fai da te che si possono costruire in casa, utilizzando materiali semplici come il cartone, le cannucce o la carta. Seguendo i video tutorials potrete costruire una graziosa casa in cartone dove i vostri bimbi potranno rifugiarsi, o una pista dove far correre veloci le macchinine. L’amore poi, creerà quell’atmosfera che i nostri bambini ricorderanno per sempre.

15 giochi da costruire in casa con e per i bambini | i video tutorials

Siete alle prese con bambini annoiati e bisognosi di dare sfogo alla loro energia creativa? Ecco per voi alcune idee davvero divertenti per creare dei giocattoli fai da te per i bambini più piccoli o insieme a quelli più grandi.

Avere un progetto creativo da seguire assieme, regalerà alla famiglia dei momenti costruttivi utili a rafforzare il rapporto genitori figli e a far tornare bambini anche noi adulti, troppe volte presi dalla durezza della vita, soprattutto in questo particolare momento storico. Scoprirete come creare un flauto con delle semplici cannucce o come regalare alle vostre bimbe una casa delle bambole e ai maschietti un biliardino molto originale.

1-La giostrina delle Api

Il primo manufatto, lo dedichiamo ai bimbi davvero piccoli. La classica giostrina delle api che può essere realizzata con il pannolenci, o anche con altra stoffa o cartoncino. Un gioco che stimolerà visivamente i neonati e che potrà essere accompagnata da una musica rilassante.

2-La scatola azzurra

La scatola azzurra è un gioco molto stimolante per i bambini dall’anno di età in poi. Un fondo azzurro, che si può ottenere dipingendo una scatola di cartone o una cassetta dai bordi bassi, riempita per esempio di farina per la polenta, dove il bimbo potrà tracciare disegni, inserire oggetti o praticare i primi travasi.

3-Il flauto con le cannucce

Uno strumento musicale fatto a mano che piacerà ai bambini di ogni età.

4-La cucina giocattolo

Una cucina dove i piccoli chef potranno cimentarsi nella preparazione di ricchi pranzetti, tutta fatta con cartone e materiali di riciclo.

5- Il grage delle macchine

Un garage per le macchine che i bambini si divertiranno a costruire assieme al papà o alla mamma.

6- La casa delle bambole

Quale bambina non desidera una casa delle bambole da sogno? Ecco come realizzarla con materiali semplici.

7-La pista delle macchine

Corrono come il vento le macchine su questa pista fai da te davvero portentosa.

8-La casa di cartone

Un angoletto speciale da creare per i nostri bambini, magari in terrazza o anche in un angolo di casa.

9-Il biliardino

Il gioco che ha appassionato generazioni di bambini, riproposto con le mollette da bucato.

10- Il gioco del labirinto

Un labirinto divertente da creare a stimolante per tutti i bambini.

11- Il gioco dell’oca fai da te

Un gioco dell’oca fai da te molto particolare, in cui creare tante occasioni per essere utili in casa.

12-Il cibo finto

Quando si ha una cucina in cartone, serve del cibo da cucinare. Ecco come realizzarlo con i materiali che abbiamo in casa.

13- macchinine fai da te

Delle bellissime e veloci macchinine realizzate con i rotoli di carta.

14- Il Caleidoscopio

Il caleidoscopio, un magico strumento per sognare. Ecco come realizzarlo in casa.

15- La tenda indiana

Una tenda speciale da regalare ai bambini per riposare, leggere o ascoltare della musica. Si può realizzare con pochi elementi semplici da reperire.

Creare dei giocattoli in casa regala a tutta la famiglia la possibilità di mettere alla prova se stessi e scoprire che la fantasia, è l’unico strumento utile al divertimento. I materiali più semplici si plasmeranno fra le mani per donare sogni, momenti è un’esplosione di creatività.

